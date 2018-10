'Entrelineas', vienen de Costa Rica cargados de Pop-Rock para Cali

En el momento en que ‘Macho’, Mario, ‘Mau’ y 'Gnomo' deciden reunirse para crear música y letras movidas nace ‘Entrelineas’ agrupación de Costa Rica que se presentó en el ‘Festival Internacional Unirock Alternativo 2018’ (Fiura).

Entrelineas es una banda de Rock Pop donde los dos hermanos Araya, Marvin ‘Macho’ en los teclados y Mario en la batería deciden que definitivamente crear música sería su nuevo rumbo, y con Juan Benavides "Gnomo" en la guitarra y Mau Madriz en la voz empiezan a componer y crear a través de diversas influencias musicales como el funk, el disco, latín y entre otros géneros.



“Todo empezó en la playa en el momento que nos reunimos ‘Mau’, mi hermano y yo’ luego fue que entró ‘Gnomo’ hasta formar algo más consolidado, y el nombre ‘Entrelíneas’ e para no encasillarnos hacemos Rock pop mezclando ritmos muy movidos,” explica Mario el baterista.



Además el músico comenta que no les gusta encasillarse en un solo género, ya que su trabajo lleva mucha percusión brasilera, “el sencillo ‘Comerte a Besos’ es un ejemplo de la variedad musical, tiene rasgos de Bossa Nova pero en general es rock pop.”



A pesar de los fuertes auges que han tenido otros géneros musicales como el urbano, el 'trap' y el Reggaeton, la banda durante sus 7 años ha trabajado mucho y desde su país natal Costa Rica han logrado hacer sonar de manera muy fuerte.



De igual manera, ellos explican que han sido una especie de 'Camaleón' a nivel musical por explorar ritmos y géneros si bien no son reggaeton o urbano, su propuesta se puede disfrutar ya en un club y disco y la gente puede bailarla.

Entrelineas no se encasilla en un sólo género, han sido una especie de "camaleón musical"

Presentación de lanzamiento del albúm 'Primavera Flor.' Foto: Entrelineas

La agrupación ha compartido con artistas colombianos como Carlos Vives y Bacilos en Guatemala e internacionales como Enrique Iglesias en Costa Rica y en festivales de música importante como el ‘Vive Latino’ en México donde compartieron escenario con Café Tacuba, ‘Queens of the Stone Age’, ‘Gorillaz’ y muchos más.



“La asistencia en el ‘Vive Latino’ fue algo increíble, alrededor de 200 mil personas asistieron y bailaron con nuestra música, fue un sueño compartir con artistas que hemos admirado,” menciona ‘Macho’ el tecladista del grupo.



Ahora la agrupación tuvo su primer encuentro con el público caleño en el 'Fiura' presentando su primer trabajo discográfico 'Primavera Flor.'



"A través de Spotify hemos percibido que tanto mexicanos como colombianos nos escuchan mucho, y eso es otra forma de como interactuamos con nuestros admiradores, las plataformas digitales ha sido un medio para darnos a conocer entre ambos públicos," interviene Mario, el baterista.

La agrupación presenta 'Primavera Flor' al público caleño

Presentación de la Banda en el certamen 'Miss Costa Rica.' Foto: Entrelineas

'Primavera Flor' es el nombre del primer disco, como su nombre lo dice, es una primavera de sonidos y géneros musicales, así como la primavera tiene muchas flores de diferentes colores así es la propuesta.



A las 5:45 p. m., tuvieron su presentación en tarima local del Fiura y la respuesta del público fue bien recibida por parte del público caleño.



"Fue increíble, la respuesta fue muy positiva, la producción del Festival, todo en general y que la presentación en Cali haya sido en este lugar. Muy receptivos desde la primera hasta la última canción estamos extasiados y esperamos volver pronto." menciona Mau Madrz, vocalista.



El vocalista resalta que la canción que mas "tarareo" la gente fue Nadie sabe bailar, la segunda pista del albúm.



Durante su estancia en la capital del Valle los músicos costarricenses expresaron su satisfacción por la cultura caleña, entre estos la gastronomía y la amabilidad de su gente.



La banda después del 'Fiura' se prepara para las próximas presentaciones en el país, entre este viernes en Medellín en el Hard Rock Café y el sábado 27 de octubre en Bogotá en el Festival Ahí Vamos' con la agrupación caleña Superlitio.











