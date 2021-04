Entrega de EL TIEMPO en Cali se retrasará este jueves 29 de abril

La impresión y distribución de las ediciones de EL TIEMPO, ADN y Portafolio correspondientes al jueves 29 de abril se vieron afectadas debido a los graves problemas de orden público y actos vandálicos que se registraron en la capital vallecaucana en medio de las manifestaciones por el paro nacional del 28 de abril.

Debido a los desmanes y enfrentamientos fue imposible que el personal de producción se desplazara desde Cali hasta la planta en Guachene para comenzar con la impresión de los diarios.



Por esta situación, la impresión de los ejemplares que serán distribuidos en Cali y otras ciudades del occidente del país se realizará esta noche en Bogotá y se enviarán por vía aérea a Cali, donde se estima que arribarán a las 6:00 a. m. para comenzar con la distribución sobre las 7:30 a. m.



En Cali se decretó toque de queda por la cantidad de disturbios y actos de vandalismo que empañaron la jornada de protestas. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / El Tiempo

De acuerdo con Ubaldo Vidal Suárez, jefe de operaciones en EL TIEMPO, "la situación es complicada y sin precedentes durante la pandemia", pues a pesar de las restricciones y el reto que supone la situación que se vive en el país por cuenta del covid-19, es la primera vez que se reportará un retraso de tal magnitud desde que se inició la pandemia.



Normalmente, la distribución de las ediciones en Cali comienza a la 1:00 a. m.



Sin embargo, debido a lo mencionado anteriormente, la entrega de ejemplares experimentará una dilación de casi seis horas, que no solamente afecta a la capital, sino también a la distribución en otras zonas del país.



La jornada de protestas en Cali, en el marco del paro nacional, estuvo marcada por diferentes hechos de violencia y vandalismo contra almacenes, bancos, el sistema de transporte y hasta las cámaras de fotomultas, que fueron rechazados por la ciudadanía y los gremios.



EL TIEMPO

