Así es la entrega de alimentos a domicilio en 10 zonas de Cali

A partir de hoy empieza a ponerse en marcha el modelo para el abastecimiento de alimentos a la población que trabaja en Cali de manera informal, entre la cual, se encuentran los vendedores ambulantes.

Se hará en las 10 zonas que dispuso el alcalde Jorge Iván Ospina, quien enfatizó en que los mercados no se entregarán en ningún sitio específico ni mucho menos en el Centro Administrativo Municipal (CAM).



El mandatario indicó que se entregarán a domicilio, según cada zona. Aseguró que en esta contingencia que dejaba ayer 71 casos de coronavirus en el Valle (Cali con 49 y ya hay un primer caso en El Dovio), siendo el primer día del aislamiento obligatorio en el país, la población informal no pasará hambre.



Claro está que mientras muchas calles se observaron desoladas o con poco flujo vehicular por el aislamiento, hubo filas de adultos mayores en sedes bancarias de la Plaza de Cayzedo, y en puntos de pagos Efecty y Gane en el oriente caleño, para reclamar sus mesadas o subsidios. También hubo filas afuera de bancos de quienes acudieron a pagar deudas. Cada persona guardaba, por lo menos, un metro de distancia.



Entre tanto, el alcalde Ospina explicó que hoy, en el segundo día de la cuarentena funcionarán las 10 zonas, de la siguiente manera. La zona 1 está comprendida por las comunas 3 y 9. Allí se hará un comité interinstitucional con participación de la Iglesia y de la empresa privada, con organizaciones no gubernamentales. Estos comités se desarrollarán en cada una de las 10 zonas. En este caso, la zona 1 tiene como responsable al secretario de Educación de Cali, William Rodríguez.



La zona 2 donde se entregarán los respectivos mercados corresponde a la comuna 18, en el suroeste de la capital vallecaucana. Allí es la ladera, con barrios como Nápoles. La líder del comité en esta zona es la subsecretaria de Cadenas de Valor en la Secretaría de Desarrollo Económico de la ciudad.



La zona 3 es la de la comuna 20 o mejor Siloé, también en la ladera de Cali. La líder del comité y del proceso de entregar los alimentos casa por casa es Alfaima Sánchez, de la Secretaría de Gobierno municipal.



La zona 4 es la correspondiente a la comuna 1. Allí está ubicado el barrio Terrón Colorado, también en la ladera. El líder del comité para repartir las ayudas es Carlos Arizabaleta.



La zona 5 es la de las comunas 6 y 7, en el nororiente de Cali, donde el secretario de Cultura del municipio, José Darwin Lenis, tendrá a su cargo el abastecimiento a la población informal.



La zona 6 es la de la comuna 21, es decir, Desepaz y Potrero Grande, en el oriente caleño. El líder es Élver Montaño, subdirectorde Planeación.



En la zona 7 está la comuna 13, en el Distrito de Aguablanca. El líder es Carlos Diago, secretario del Deporte municipal.



La zona 8 concentra la comuna 14, liderada por el secretario de Paz y Cultura Ciudadana de Cali, Danis Rentería.



La zona 9 es la de las comunas 15 y 16, donde están más barrios del Distrito de Aguablanca, además de Ciudad Córdoba, Llano Verde y Mariano Ramos.

La última zona, la 10, la que corresponde a la zona rural con Carlos Calderón, el director del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma), como el líder encargado.



Para ello, el alcalde Ospina señaló que de todo el presupuesto de la Administración reorientó 60.000 millones de pesos, que incluyen el respaldo de la empresa privada y de organizaciones no gubernamentales, recalcando la participación de la Arquidiócesis de la ciudad.



“Estamos en una situación anormal, producto del covid 19 o enfermedad del coronavirus la pandemia que hoy tenemos en toda la humanidad y que se ha incorporado a la sociedad y a la ciudadnaía en Cali. Lo primero para decir es la preocupación que tenemos con los trabajadores informales, con las personas que tiene ingreso al día, con las personas que no tienen la seguridad alimentaria garantizada. Esa es la una población importante en Cali, es nuestra gran preocupación”. Dijo que todo este trabajo estará bajo la supervisión de la secretaria de Bienestar Social del municipio, Fabiola Perdomo.



“En términos de grupos poblacionales los tenemos debidamente identificados, en los estratos 1 y 2, con comunidad asalariada.



Ospina también se refirió a la comunidad venezolana en hogares de paso. Dijo que allí también habrá ayudas. Reiteró que no habrá cortes de servicio y que por el contrario en los últimos días, hubo 3.000 reconexiones de agua y energía. Emcali informó que se reconectará acueducto a 17.099 usuarios; 7.829 del estrato 1; 2.770, 2; y 2.550, del 3.



