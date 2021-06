Entre tintas de tatuador caleño que con arte supera las adversidades

No fue una decisión fácil para Esteban Monsalve la de abandonar su trabajo en una empresa próspera para dedicarse a ser tatuador, un camino que consideraba apasionante pero incierto.



Recuerda que al principio estuvo a punto de ‘tirar la toalla’, tanto, que por momentos sentía que no le gustaba este arte. Además se enfrentaba a la inconformidad de su familia por dedicarse a algo que consideraban un ‘hobbie’.

“No era capaz de cogerle la calibración de la aguja en la piel, no sabía cómo cuadrar las máquinas, ni mucho menos dibujar un tatuaje, fueron muchos factores que le van apagando la luz a uno”, recuerda Monsalve Miranda.



Pero fue un tatuaje del símbolo de uno de los cantantes de la legendaria banda de metal Slipknot, realizado a uno de sus grandes amigos, el que le dio la confianza para seguir adelante.



“No me acuerdo cómo hice ese tatuaje con una aguja de línea. Lo que recuerdo es que le gustó muchísimo el trabajo”, recuerda.



A raíz de una confusión dio con la persona que le ayudaría a impulsar su trabajo.



“Le pregunté a mi cuñada dónde se había hecho un tatuaje que tenía y me dio las indicaciones para llegar donde el tatuador para que me hiciera el nombre de mi hija, pero terminé llegando donde John (Medina), quien me enseño muchísimas cosas sobre los tatuajes”, cuenta Monsalve.



Para Esteban, quien lleva cerca de tres años en la cultura 'tattoo', el tema de los cuidados de bioseguridad y la asepsia a la hora de trabajar son indiscutibles



“Es importante tener en cuenta los cuidados de bioseguridad, como el uso de guantes, verificar que las agujas y los tubos sean nuevos y que la mesa de tatuajes tenga plástico para que esté aislado de contaminación con la sangre”, explica el joven tatuador.



Otro de los puntos que se deben tener en cuenta en los cuidados es afeitar la piel de sus clientes “para evitar que la aguja infecte los poros y pueda causar un grano grande o inflamación en una parte del tatuaje”.



Es por eso que recomienda “una buena comunicación con el cliente; captar lo que más se pueda sobre la idea que tiene para hacer una buena plantilla, y ya después hacer el tatuaje”.

Esteban Monsalve es conocido por sus trabajos que cuentan con conceptos geométricos. Foto: Archivo particular

“Siempre recomendarle a los clientes qué pasa con el tatuaje a futuro, para que la gente reflexione antes de hacerse los tatuajes y no haya un arrepentimiento”, agrega.



Los trazos y la geometría de Esteban Monsalve le han dado un espacio importante en este campo, tanto, que fue invitado a una de las grandes convenciones de tatuajes: Cali Tattoo Festival, que se hará este fin de semana en la ciudad.



Esta cita con la cultura de los tatuajes contará con grandes artistas. Además se harán actividades musicales con invitados, como el grupo Alcolirykoz, que cantará en una gala junto a la Orquesta Filarmónica de Cali.



El Cali Tattoo Festival se hará desde este sábado hasta el lunes 5 de julio, en el Centro de Eventos Verde Arena.



Para más detalles sobre este certamen que integra música en vivo y tatuajes, ingrese a www.taqui.com.co.



CALI

