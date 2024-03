La cruda realidad de la lucha contra el abuso a las mujeres en Cali: ¿qué está pasando?

Pasar por un callejón solitario, sacar al perro tarde en la noche, hacerse en la parte de atrás de un bus o ir sin compañía alguna a una discoteca, son acciones que pueden parecer cotidianas para muchas personas, pero no para una amplia mayoría de mujeres en Cali y en el Valle del Cauca, debido a un miedo consciente e inconsciente, producto de la atrocidad de crímenes o abusos que reportan las noticias o complejas experiencias propias o cercanas.

Se transpira miedo y una incertidumbre alimentada por la sensación de impunidad en muchos casos y lo complejo de un proceso judicial alrededor de un tema de abuso sexual y violencia de género.

Y aunque desde gobiernos locales y departamentales se han adelantado robustas iniciativas de protección y prevención, a muchas mujeres parece no convencerles, pues la atrocidad y degradación de los crímenes contra la mujer, pone a muchas personas a cuestionar la efectividad de las acciones institucionales para que este tipo de hechos se puedan prevenir y que el miedo a ser atacada no se normalice.

De manera reciente, una joven de 18 años denunció a través de redes sociales que un hombre que merodeaba los barrios El Bosque, La Flora y Menga, en el norte de la capital del Valle del Cauca, la intentó abusar e incluso, la alcanzó a agredir y a tocar sus partes íntimas.

Sin embargo, lo que generó un ambiente desesperanzador fue el relato de la joven atacada, que mencionó: “En otras ocasiones he intentado hacer una denuncia, pero la Policía me dice que no se puede porque no tengo nombres y apellidos”.

Cali Colombia 8 de marzo de 2024 Con una marcha sobre la tradicional calle 5ta, se llevó a cabo la conmemoración del día internacional de la mujer en la ciudad de Cali. Foto:Santiago Saldarriaga Quintero Compartir

Este caso llegó a la secretaria de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual, Yurani Andrea Ordóñez, quien anunció que se activó la ruta de atención por medio del canal de psicorientación y de la Patrulla Púrpura, con el propósito de brindarle atención y apoyo.

“Hemos acompañado a esta joven y a su familia con el canal de psicorientación, con profesionales y psicólogos que la ayudarán a mejorar en su bienestar psicosocial”, afirmó la funcionaria, quien pidió a las organizaciones que hacen parte de la Ruta de Atención a la Mujer, actuar de manera rápida y diligente ante este tipo de denuncias.

Paradójicamente, este mes de marzo, también llamado el ‘Mes de la Mujer’, está catalogado como uno de los más violentos contra las mujeres. Así lo expresó la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, al advertir que se debe estar en máxima alerta. Por eso le hace un llamado a alcaldes e instituciones que hacen parte de dicha ruta, para que refuercen sus acciones.

“La protección de las vallecaucanas es un compromiso en el que no cederemos. Por eso, vamos a activar el Código Rosa en los 42 municipios, entre el 1 de marzo y el 30 de julio. Lamentablemente esas fechas especiales terminan en hechos que empañan la celebración. Para nosotros es muy importante que todas reciban la protección del Estado. Por eso, el llamado a los alcaldes es a tomar las medidas preventivas y articular a todas las instituciones que hacen parte de la ruta de atención a víctimas de violencia basada en género”, resaltó la mandataria.

Según datos de la gobernación del Valle del Cauca, se presentó una disminución del 10 por ciento en casos de violencia intrafamiliar en estas tres fechas especiales, al pasar de 159 en el 2022 a 140 en el 2023.

Desde la gobernación departamental explican que el 'Código Rosa' es una estrategia en la que se articulan las secretarías de Salud y de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual, y a la cual pueden acudir las mujeres, población Lgbti, los niños y los hombres que hayan sido maltratados por su condición de género.

Con la implementación del 'Código Rosa', las víctimas de la violencia de género pueden acercarse a la IPS más cercana, Comisarías de Familia, Policía o comunicarse a la línea 620 35 80, de lunes a domingo, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.

¿Qué hacer frente al aumento de casos de violencia de género?

En el municipio de Yumbo (Valle del Cauca) aún no salen del asombro del cruel asesinato de una menor de 16 años, presuntamente a manos de un joven de su misma edad.

Más allá que el menor confesara su crimen y que hace parte de un proceso judicial, el interrogante de muchas personas está alrededor de la efectividad de las campañas y las estrategias de prevención contra el abuso y la violencia de género.

Ante este panorama, María Camila Hernández, del Observatorio para la Equidad de las Mujeres, considera que la alcaldía de Cali debe sumarse a responder por tres asuntos inmediatos: “La consolidación de un sistema distrital de cuidado. Debemos reconocer que las mujeres dedicamos más de ocho horas al día a actividades de cuidado no remunerado. Por eso es muy importante consolidar un sistema distrital de cuidado que reconozca ese trabajo y al mismo tiempo permita que las mujeres accedan a servicios en donde puedan garantizar el cuidado de sus hijos e hijas, de las personas en situación de discapacidad o que requieran de una atención especial.

Mujeres marchan en Cali por el Día Internacional de la Mujer. Foto:Santiago Saldarriaga Quintero / EL TIEMPO Compartir

También cree que la Alcaldía debe tener como prioridad “reducir las violencias basadas en género, los feminicidios en nuestra ciudad para que lleguemos a feminicidios cero”.

Por eso considera importante recobrar la confianza con las instituciones, “mejorar las rutas de atención para que las mujeres caleñas conozcamos cuáles son esas rutas que existen en la ciudad y al mismo tiempo podamos tener información clara sobre los servicios que se prestan en la Casa Matria y otros espacios como lugares de acogida. Y el tercer tema, tiene que ver con la empleabilidad del emprendimiento y la autonomía económica”.

Para Natalia Escobar, del Observatorio para la Equidad de las Mujeres, la mejor estrategia para combatir es la denuncia, pero acompañada de un proceso contundente por parte de las autoridades que permitan hacer justicia.

“Invitamos a la comunidad general para que acoja a las mujeres, pero sobre todo invitamos a las mujeres a que denuncien en los casos que estén sufriendo relaciones violentas o que estén sufriendo violencias en sus hogares. Es muy importante que las mujeres sepan que no es normal vivir en relaciones con violencia o vivir en hogares que no sean libres de violencias basadas en género”, reitera Escobar.

Irrespeto latente: percepción ciudadana

Son muchas las situaciones y espacios en los que según muchas mujeres en la ciudad se presenta casos de irrespeto, la cuota inicial de una posible agresión sexual o violencia de género.

Así quedó reflejado en la reciente encuesta de percepción ciudadana, Cali Cómo Vamos, en la que el 57 por ciento de las personas encuestadas señaló como malo el comportamiento de los caleños en relación con el respeto hacia las mujeres.

Según la encuesta, al delimitar por género, las mujeres reportan una calificación negativa del 63 por ciento y consideran que dicho comportamiento se refleja en la cotidianidad.

El ejemplo más frecuente es en el sistema de Transporte Masivo MÍO que, según la encuesta, tiene un menor grado de satisfacción por pate de las mujeres. Aseguran que esto se atribuye a que en el sistema estarían más expuestas a ser víctimas de acoso.

Cali Colombia 8 de marzo de 2024 Con una marcha sobre la tradicional calle 5ta, se llevó a cabo la conmemoración del día internacional de la mujer en la ciudad de Cali. Fotos Santiago Saldarriaga Quintero / EL TIEMPO Foto:Santiago Saldarriaga Quintero Compartir

“Las mujeres se sienten violentadas en los medios de transporte, en la red peatonal y en los espacios de ocio, cultura y descanso, como parques y otros escenarios”, comenta Lina Buchely, directora del Observatorio para la Equidad de las Mujeres (OEM).

Además, detalla que según uno de sus estudios indica que el 75 % de las mujeres prefiere dejar de acceder al espacio público.

“Ejercicios de cartografía social que hemos realizado muestran que eso achiquita la Cali de las mujeres: para ellas amanece más temprano, anoche más temprano y la ciudad es físicamente más pequeña que la de los hombres”, explicó Buchely.

Este panorama de violencias basadas en género también evidencia que ni el espacio público ni el privado son lugares seguros. En una investigación adelantada por el Observatorio para la Equidad de las Mujeres, que tuvo como muestra a 400 mujeres de Cali, 1 de cada 4 manifestó haber sido manoseada, besada o tocada sin su consentimiento, y el 63 % de las veces, fue por parte de un desconocido.

En ese mismo espectro del miedo y el irrespeto, un estudio conjunto entre Cali Cómo Vamos, la Universidad Icesi y a Fundación WWB Colombia, detalló que el 27 % de las mujeres en Cali han recibido comentarios que buscan menospreciarlas, que el 9 % han sido atacadas con sustancias químicas y que el 8 % han sido obligadas a tener relaciones sexuales.

Vivian Argueta, gerente de Transformación e Inteligencia de Futuros de la Cámara de Comercio de Cali, indica que el respeto hacia las mujeres va más allá de un tema moral, también está relacionado con la productividad y competitividad de las empresas de la región.

“Que más miembros de la sociedad sean respetados y tengan oportunidades para contribuir económicamente a nuestra sociedad es un gana-gana para todos y, por lo tanto, tenemos que explorar estos temas y entender por qué la diversidad, la equidad y la inclusión son importantes”, agrega Argueta.

Marcha 8M en Cali Foto:Santiago Saldarriaga Compartir

Entre tanto, el coronel Carlos Oviedo, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, detalla que, en lo corrido de 2024, se han presentado dos casos de violencia de género en relación con ocho del año pasado.

“Tenemos una reducción del 33 % y debemos seguir trabajando muy fuerte, por eso nosotros con nuestra Patrulla Púrpura seguimos avanzando para atender cualquier situación que se llegue a presentar contra las mujeres, violencia de género y liberación de la ciudadanía, como nos ocurrió la semana pasada, que denuncias oportunas de la comunidad, nos llevó a que la Patrulla Púrpura se pudiera activar y a hacer el acompañamiento a dos mujeres de la tercera edad que estaban siendo presuntamente maltratadas por familiares”, indicó el uniformado.

Según el Observatorio de Género (Ogen), los casos tipificados de feminicidios en el Valle del Cauca, en comparación con el año anterior, van en aumento.

Del 1 de enero al 15 de febrero del 2023, se presentaron tres casos, mientras que en el mismo periodo del presente año han sido reportados cinco casos (Buenaventura, Cali, La Unión, Jamundí y Palmira).

No Es Hora De Callar es una campaña apoyada por la Casa Editorial EL TIEMPO y liderada por Jineth Bedoya Lima, editora de género de este diario.

Lea más noticias...