En Cali esperan subir el ‘pico’ del covid-19 con pocos fallecidos

Los modelos matemáticos que ha elaborado el equipo de epidemiólogos que asesora a la Alcaldía de Cali indican que el 'pico' de la pandemia del covid-19 en esta ciudad ya no llegaría en la primera semana del presente agosto, sino a finales del mes. Las medidas que han aplicado las autoridades municipales han servido para bajarle velocidad a la transmisión del virus, lo cual permite ganar tiempo para mejorar la infraestructura hospitalaria y responder a la demanda de camas en Unidades de Cuidado Intensivo (UCI).

EL TIEMPO dialogó con la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres Ágredo, quien sostuvo que, además de las estrategias de la administración municipal, el buen comportamiento, en general, de los habitantes de la capital del Valle del Cauca ha permitido que la pandemia esté de cierta manera controlada.



¿Qué puede seguir en Cali en próximas semanas con relación a la pandemia del covid-19?



“En Cali hemos logrado disminuir la velocidad de transmisión, lo dijo el Ministro de Salud. Venimos disminuyendo la velocidad lentamente. No quiere decir que en Cali ya hayamos tenido un 'pico' epidemiológico, lo que hemos logrado es como evitar paulatinamente llegar a éste. Esto se debe a que la ciudadanía ha acatado las recomendaciones, al buen comportamiento, a la adherencia de la comunidad, en general, a las medidas que se han dictado desde la Alcaldía. Y el segundo factor, obviamente, toda la estrategia de intersectorialidad y presencia en los territorios.



Esperamos que con la disminución del RT (el número de reproducción en el instante, la tasa de transmisión real del virus en un determinado momento), antes estábamos en 1.3, hace un mes, ahora en 1.1, el 'pico', que se esperaba para la primera semana de agosto, está aplazado hasta la última semana de agosto”.



¿Cómo han hecho para aplanar la curva del covid-19?



La gente me dice: ¿Al final va a ver ‘pico’ o no va a haber? El control de la pandemia lo hemos logrado con varias estrategias. La primera, la presencia institucional en los microterritorios: toma de muestras en los barrios, que después la unimos a toma de muestras en las calles comerciales de los barrios, que son muy importantes en esos sectores y donde la infección del virus está relacionada con el ámbito laboral.



Y una segunda estrategia que nos ha dado muy buen resultado son los hospitales móviles. Esta herramienta les permite a las personas que tienen síntomas leves, que les da pereza, miedo ir a los servicios de urgencias por el contagio acercarse para tomarles las pruebas oportunamente y hemos captado un número significativo de personas. Los hospitales móviles llegan a los barrios con más tasa de contagios y con la ayuda de líderes comunitarios.



Ese mes antes del 'pico' les va a dar tiempo para prepararse mejor en cuanto a UCI, ventiladores…



“Obvio. Hoy tenemos una ocupación del 89 por ciento de UCIs. Uno diría: ¿Cómo así que la velocidad de transmisión es menor, pero las UCI están con ese porcentaje tan alto? Esto es el resultado de haber tenido un RT tan alto a finales de junio, principios de julio. Diez días, 15 días después esos contagios derivaron a las UCI. Con la disminución de la transmisión esperamos que el efecto se vea en las UCI (menos ocupación) en una semana, y además seguiremos trabajando en el fortalecimiento institucional con la instalación de los ventiladores que están pendientes. Esta semana el Ministerio de Salud nos dijo que iban a llegar 50 ventiladores al Valle del Cauca y la Gobernación (del Valle) está esperando otros 50 de los que ha adquirido. Esperamos, en una semana, tener esos 100 ventiladores instalados y continuar con el proceso de expansión que se tiene planteado de llegar a mil camas”.



¿Qué se puede esperar en cuanto a fallecimientos por covid-19 en Cali? ¿Qué pronóstico tienen?

“Van a seguir sucediendo. Hoy estamos en un promedio de entre 12 y 15 fallecidos al día. Obviamente, cuando tengamos un 'pico' epidemiológico se pueden superar las 40 personas fallecidas diarias. Por eso es que debemos trabajar para no llegar a esa cifra y poder dar respuesta desde las UCI para no tener ese impacto tan grande como se ha vivido en otras ciudades”.



Los resultados del ensayo clínico de Ivermectina, que se realiza en Cali, estarían en cuatro meses. ¿Si se alcanzará a saber si ese medicamento sirve o no contra el virus?



“Pues estamos trabajando muy fuerte, apoyando desde la Alcaldía, desde la Secretaría de Salud, con todas las Empresas Sociales del Estado de baja complejidad, tratando de cumplir con el tamaño de muestra (400 pacientes) antes de lo que se tenía previsto en el estudio. Esas son las proyecciones que ellos tenían, con los recursos que ellos tenían, pero esperamos que ya con este apoyo de la Alcaldía logremos cumplir con ese tamaño de muestra y, ojalá, esa es la esperanza que tenemos, que para finales de este agosto tengamos también resultados de este estudio y poder decidir si se suministra o no la Ivermectina como una acción de salud pública, como tratamiento domiciliario, o si definitivamente no tiene resultados positivos. Tenemos muchas esperanzas de poder cumplir con ese estudio antes de lo que se tenía previsto”.



Fernando Umaña Mejía

Corresponsal EL TIEMPO

Cali

@ferumapress