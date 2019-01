Enredo para trámite de pasaportes en el Valle del Cauca

El servicio en Cali no se ha podido adelantar "pues no se habían establecido los nuevos valores del documento de acuerdo con la meta de la inflación para el año 2019, la cual se estima en el 3 por ciento". Otra de las causas de la afectación se debe a que la Cancillería no ha autorizado un código para acceder al sistema, situación que ya está siendo superada

El secretario de Seguridad del Valle del Cauca, Jesús García Micolta, indicó que “la Unidad de Rentas del departamento ya emitió la resolución sobre la nueva tarifa del pasaporte que quedó en $274.600, y la otra situación obedece a que la Cancillería no ha actualizado el código para poder ingresar al sistema, por eso ya iniciamos los tramites y esperamos que el viernes esté solucionado todo”.



Desde la Gobernación del Valle y la oficina de pasaportes se invita a los usuarios a tener un poco de paciencia para realizar el trámite del documento que se venía efectuando de manera rápida y eficiente.



Para el trámite del pasaporte el usuario debe realizar un primer pago de $159.600 y un segundo de $115.000 en el Banco GNB Sudameris, después de ser atendido en la oficina de pasaportes y el documento tendrá una vigencia de 10 años.