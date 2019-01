Enfrentamientos entre 'Pelusos' y disidentes de Farc en norte de Cauca

Habitantes de Corinto reportaron un enfrentamiento, al parecer, entre grupos al margen de la ley, en zona rural de este municipio, ubicado en el norte del Cauca. Según algunas versiones, los enfrentamientos serían entre los llamados 'Pelusos', que estarían aliados con el Epl, y disidentes de las Farc.

“Los enfrentamientos se presentaron en la parte alta de Corinto, veredas La Laguna y Quebraditas”, dijo Leonardo Rivera, secretario de Gobierno del municipio.



El funcionario explicó que las confrontaciones iniciaron en la noche de este viernes y continuaron este sábado.



“Hasta ahora no se han reportado víctimas”, agregó.



Miembros de la Guardia Indígena dijeron que este sábado, comunidades iban a reunirse, pero debido a que los enfrentamientos no han cesado, no se han podido desplazar.



“La situación está bastante complicada porque el Ejército también está en la zona”, señalaron.



POPAYÁN Y CALI