Mientras en el casco urbano de Buenaventura, se busca mantener la tregua pactada por las bandas criminales 'Los shottas' y 'Los espartanos', enfrentamientos este estos y otros grupos armados ilegales se estarían intensificando en zonas rurales de la ciudad puerto y en la de influencia de playas, como La Barra.

Es así que habitantes de La Barra han venido señalando a las autoridades que la semana pasada se escucharon disparos e, inclusive, hombres armados habrían llegado a un centro comercial de esta área en la costa Pacífica del Valle.



La Barra es la playa más alejada del distrito vallecaucano de Buenaventura, después de Piangüita, Juanchaco y Ladrilleros. Abarca dos kilómetros de extensión.



Allí, la comunidad elevó peticiones de ayuda a las autoridades en Buenaventura.



El secretario de Gobierno y Seguridad de este distrito, Arlington Agudelo, dijo que miembros de la Segunda Brigada del Ejército y de la Armada Nacional están en el sitio, donde se adelantan verificaciones.



Sin embargo, no se habrían encontrado cadáveres.



Así mismo, la Policía del Valle tiene informes en cuanto a que bandas, como 'Los espartanos' han venido afianzándose en zonas de playas de Buenaventura, como Juanchaco y La Bocana de este distrito.



Entre tanto, de acuerdo con monseñor Rubén Darío Jaramillo Montoya, obispo de Buenaventura, el proceso con las bandas en la ciudad para mantener un pacto de no agresión y respeto, levantando las llamadas 'fronteras invisibles' en las 12 comunas de la ciudad, está articulado con la Conferencia Episcopal Colombiana y ha sido respaldado por la oficina del Alto Comisionado para la Paz.



El anuncio del pacto para levantar 'fronteras invisibles' se hizo oficial el 2 de octubre de este 2022, en el barrio Juan XXIII.



En ese entonces, el clérigo dijo que se espera que procesos como este se repliquen en otras ciudades del país, debido a que en 40 días, Buenaventura no arrojó homicidios.



Los ‘Espartanos’ se encuentran en las comunas 1, 2, 3, 4 y 5 que conforman la zona insular, llamada isla Cascajal. También se localizan en las comunas 6, 7, 8, 9, 10 y 11.



Los ‘Shottas’, por su parte, están en las comunas 11 y 12, de la zona continental de Buenaventura. En 2021, su poder se concentraba con fuerza en las comunas 7 y 8, también zona continental de Buenaventura.



El jefe de los ‘Shottas’ es Diego Fernando Bustamante Segura o ‘Diego Optra’, capturado en el 2019, pero dejado en libertad en septiembre de este año por un recurso de habeas corpus.



'Diego Optra’ había asumido el mando de 'La Local', luego de que su tío Lugo Bustamante había sido capturado, el 27 de abril de 2019, también en Buenaventura.



Los ‘Shottas’ y 'Espartanos' tienen una marcada influencia paramilitar, pues eran parte de ‘la Local’, creada en Buenaventura, en 2017 por exintegrantes de ‘los Urabeños’ o ‘clan del Golfo’ y ‘la Empresa’.



