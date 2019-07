Enfrentamiento de conservadores por candidato a la Alcaldía de Cali

Al primer cargo publico del municipio de la capital del valle del Cauca se presentaron cuatro precandidatos del Conservatismo, pero no alcanzaron a repuntar con sus campañas, según el Directorio Municipal del partido.



La entidad, presidida por César Tulio Delgado, decidió que su aspirante será Roberto Ortiz, de origen Liberal y que se inscribió por firmas. La decisión despertó su debate.



El presidente del Concejo, Fernando Tamayo Ovalle, no comparte "el comunicado publicado en el día de hoy, por parte del supuesto directorio municipal conservador de Cali y sin entrar a cuestionar, ni mucho menos demeritar, las altas calidades personales y profesionales del candidato a la alcaldía que piden a la Dirección Nacional del partido entrar a coavalar".

Como precandidatos a la Alcaldía de Cali se presentaron el concejal Jacobo Nader y el exsecretario de Hacienda Juan Manuel Obregón, ambos de Fuerza Social del exgobernador del Valle, Ubeimar Delgado; Luis alfredo Gómez, del grupo Coraje del excongresista y hoy presidente del Consejo Nacional Electoral, Heriberto Sanabria; y María del carmen Hoyos, del holguinismo.



En un comunicado, el presidente del Directorio Conservador en Cali, César Tulio Delgado, anunció que el 17 de julio los precandidatos Nader y Obregón "retiraron sus aspiraciones y el partido en pleno respaldará al empresario social Roberto Ortiz".



El informe reseña que "se evaluó el proceso surtido para la escogencia de un candidato de la colectividad azul, que representara a la militancia del partido

en la actual contienda electoral por la alcaldía de la ciudad, y para esos efectos se recordó que el Directorio Municipal invitó a los precandidatos inscritos para que propusieran fórmulas de visibilización, escogiéndose entre ellas la realización de un

foro, además de los eventos que cada precandidato organizó de manera independiente".

Directorio Municipal del ⁦@soyconservador⁩ solicita al DNC el COAVAL a la alcaldía de Cali para ROBERTO ORTIZ UREÑA

Se Aprobó Por unanimidad

Cesar Tulio Delgado Blando

ExSenador- Presidente Directorio Conservador de Cali ⁦@omaryepesalzat⁩ ⁦@AndresPastrana_⁩ — Ubeimar Delgado (@UbeimarDelgadoB) July 18, 2019

Anota que "agotados los procesos anteriores, el Directorio Municipal invitó a los precandidatos para que entre ellos acordaran, el nombre de quien podía ser ungido como candidato y para esos efectos se les otorgó como ultimo plazo el día 15 de julio del corriente año. Que pasada esa fecha y hora el Directorio Municipal no recibió notificación alguna sobre acuerdo entre precandidatos; situación esta que generó el hecho que el organismo político municipal hiciera ejercicio de sus facultades estatutarias para adoptar una decisión, previa proposición presentada por uno de sus miembros la cual fue aprobada por unanimidad"



Por ello, según el Directorio se decidió “en los términos de la resolución 096 de junio 13 proferida por el Directorio Nacional Conservador; solicitar a ese órgano máximo del partido se sirva expedir coaval para el candidato a la alcaldía de Santiago de Cali, señor Roberto Ortiz Urueña, al encontrar que con dicho ciudadano existen afinidades programáticas e ideológicas con el Partido Conservador Colombiano que le garantizan al municipio de Cali el ejercicio de un gobierno con sentido social, de progreso y desarrollo”.



El directorio municipal Conservador exalta "las virtudes y méritos de los precandidatos del partido y les agradece el haber participado en este proceso democrático y les insta para que no desmayen en la defensa de los principios del conservatismo colombiano y en el presente den todo su empeño y apoyo al candidato por el cual estamos solicitando el coaval".

Fernando Tamayo, presidente del Concejo Foto: Archivo ET

El presidente del Concejo, Fernando Tamayi Ovalle, no comparte la actuación del supuesto Directorio del partido y anota que "en días pasados envié a la Dirección Nacional del partido Conservador la solicitud de ajustar legalmente el directorio local a la nueva condición de la ciudad como Distrito Especial, toda vez que es incoherente desde el punto de vista legal, tener un directorio municipal en un municipio distrital. Estamos a la espera de una pronta respuesta y mientras tanto, como lo dijimos en nuestra misiva, seguimos considerando irreglamentario el actual directorio municipal".



Tamayo precisa que en el mismo comunicado señala que solo dos, de los cuatro precandidatos inscritos, presentaron renuncia a sus aspiraciones. "Luego eso indica, que los precandidatos María del Carmen Hoyos y Luis Alfredo Gómez siguen siendo legítimos aspirantes a obtener el aval del partido para la alcaldía de la ciudad. El hecho de que dos precandidatos renuncien no puede significar “per se” que eso descalifica a los otros aspirantes, antes por el contrario, eso lleva a que se facilite la toma de una decisión de fondo. Luego es una falta de respeto, por decir lo menos y va en contra de los estatutos del partido, que el supuesto directorio ignore tan flagrante y grotescamente a los otros precandidatos, como si ellos no tuvieran derecho a opinar, después de haber adelantado una campaña interna, cumpliendo las directrices del partido".



El Presidente del Concejo anota que "seguimos sin entender cómo un movimiento político, cuyo líder ha ocupado las mas altas distinciones dentro del partido, en el congreso y en la administración pública, no incluya a un candidato de su organización en la lista conservadora para optar por una curul en el concejo de la ciudad, sino que le esté rogando a otro partido para que se lo acepten. En donde está la coherencia en su accionar. Y ahora, haciendo uso de una mayoría manipulada en el supuesto directorio municipal, toma unas decisiones contrarias a los intereses y el sentir de las bases de nuestro partido".



Y puntualiza que "la organización Juntos Podemos Todo que me digno en dirigir, junto con un significativo número de movimientos Conservadores de la Ciudad desconocemos y no aceptamos la declaración presentada en el día de hoy y por lo tanto le solicitamos al Directorio Nacional Conservador que ignore esa solicitud y convoque de manera inmediata a una reunión con quienes de verdad representan el sentir del partido y se la están jugando para lograr que el conservatismo siga teniendo una representatividad efectiva en la ciudad de Cali".