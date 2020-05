Gatos pueden contraer covid-19 pero no lo transmiten: estudio de U

El programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la San Martín detalló que los gatos pueden ser contagiados por personas con el coronavirus, pero no se cinvierten en transmisores.



E trabajo realizado por las doctoras Patricia López, directora del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la FUSM, sede Cali; y Liliana Góngora, directora de la Clínica de Pequeños Animales, indica que se deben seguir investigaciones para confirmar si hay otros animales que podrían infectarse con el virus SARS-CoV-2.



Las investigadoras indican que es prioritario tomar otras medidas de higiene y desinfección si los gatos salen de la vivienda por tiempos cortos y vuelven a ésta.

¿Cuántas personas infectadas por el virus tienen un gato como mascota o conviven cerca de uno? es la pregunta de la que partieron los investigadores. .



El informe, dide que, de acuerdo con la evidencia científica que se recopiló y analizó de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), los gatos sí se pueden contagiar de SARS-CoV-2 (Covid–19), pero no lo pueden transmitir a los humanos ni a otros animales.



Las especialistas explicaron que “en ensayos de laboratorio con gatos se demostró que se contagian de SARS-CoV-2 a través de microgotas. Mientras que los perros mostraron baja susceptibilidad a la infección; y los cerdos, patos y pollos ninguna sensibilidad”,.



López y Góngora.detallan que "esta evidencia también se confirma con investigaciones recientes hechas en Wuhan (China), en las que se evaluó la proporción de animales positivos con SARS-CoV-2 en una población de 102 gatos después del brote de Covid–19 en esa ciudad, obteniendo 15 casos positivos con el virus (15%)".



Pero anotan que"si bien esto es una evidencia, es importante hacer más investigaciones para estudiar otras variables, como por ejemplo, si los gatos vivían en casas de pacientes infectados, si tenían enfermedades de base o si fueron contagiados en la calle”.



A este estudio, se suma un informe del Instituto de Investigación Veterinaria de Harbin (China), que luego de inyectar el virus a varias especies de animales, descubrieron que en hurones y gatos este se replicó de manera eficiente.



A raíz de estos resultados, el Director del grupo de trabajo sobre enfermedades de la fauna salvaje de la OIE, William Karesh, recomendó que las personas infectadas debían mantener un aislamiento de todos los miembros de la familia, incluido los gatos.



Hasta la fecha, no hay casos confirmados de transmisión del virus de estos animales hacía los humanos. Tampoco hay pruebas de contagio de un animal a otro, pero según el informe es recomendable mantener medidas preventivas como: aislar a los gatos positivos por el virus de otros que estén sanos.



Para López y Góngora, “lo mejor es restringir el contacto de personas infectadas con gatos; extremar las medidas de higiene; y en lo posible cambiar al felino de vivienda y dejarlo al cuidado de otra persona de confianza”,.



Según las expertas, es importante tener otras medidas generales con los gatos, como lavarse las manos frecuentemente; mantenerlos limpios con toallas húmedas que cuentan con un desinfectante llamado clorhexidina; no compartir alimentos; y establecer medidas preventivas contra pulgas, garrapatas y parásitos intestinales.



Recomiendan a las personas positivas por Covid–19, que en el momento no tienen quien cuide a su gato, se les recomienda usar permanentemente tapabocas, evitar el contacto físico directo con el animal y cambiar frecuentemente su arena. También se deben desinfectar todos los utensilios, como platos, collar, juguetes y demás.



Ambas especialistas hacen un llamado de atención a la ciudadanía para que entiendan que "los gatos No pueden contagiar el virus a los humanos; al contrario invitan a sus dueños a tener todas las precauciones para protegerlos y evitar que se contagien de Covid–19. Al mismo tiempo, advierten sobre la importancia de que sean responsables con su cuidado".



Igualmente, señalan que, pese al riesgo que tienen de infectarse, esto jamás justificará su abandono o dejarlos con personas desconocidas que no los cuiden bien.



El informe señala que, aunque hasta ahora se conocen unos casos aislados y de una evidencia limitada, persiste una preocupación por el hallazgo de algunos animales por Covid–19. “Se trata de dos perros, tres gatos y una tigresa, que contrajeron la enfermedad recientemente”, comentaron López y Góngora.



Los dos primeros se conocieron en Hong Kong (China). Uno, se trató de un perro de raza pomerania, que inicialmente entró en cuarentena el pasado 26 de febrero, cuando se descubrió que su dueña dio positivo por Covid–19. El 12 de marzo el animal salió del aislamiento y fue devuelto a su hogar, luego que se le hiciera una prueba de control que resultó negativa. Posteriormente, el 16 del mismo mes, el canino falleció y según su propietaria su muerte se debió a una enfermedad crónica, sin embargo el Gobierno de Hong Kong explicó que su deceso se relacionó como un caso de Covid–19 con respuesta débil positiva al test.



Al tiempo, otro perro de raza de pastor alemán, también en Hong Kong, entró en confinamiento y finalmente dio positivo por SARS-CoV-2. El animal se está recuperando.







El 31 de marzo se confirmó un tercer caso positivo de un gato, igualmente en esta ciudad. El felino entró en cuarentena, luego que su dueño fuera hospitalizado por coronavirus; se le realizó una segunda prueba de control la cual resultó positivo, prologando su periodo de aislamiento. Aún permanece en estudio y está bajo vigilancia veterinaria.



Posteriormente, el 27 de marzo en Bélgica se conoció el primer caso en ese país de un gato contagiado por el virus que vivía con una persona infectada y que presentó los síntomas propios de la enfermedad.



Luego se confirmó el contagio a finales de marzo de Nadia, la tigresa malaya del zoológico del Bronx (Estados Unidos). Se cree que el animal adquirió el virus a través de un cuidador del recinto, que aún no había presentado síntomas.



El 22 de abril, dos gatos domésticos en Nueva York (Estados Unidos), de zonas de la ciudad distintas, dieron positivo en las pruebas de Covid–19 y se convirtieron en los primeros casos de mascotas detectados en ese país.



Según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y los laboratorios de los Servicios Nacionales de Veterinaria del Departamento de Agricultura de EE.UU, ambos felinos presentaron problemas respiratorios leves, pero se espera que se recuperen pronto.



El contagio del primer gato se dio a raíz del contacto con su dueño que tiene Covid–19; y el segundo, aparentemente, contrajo SARS-CoV-2 en la calle o por medio del transporte del virus en la ropa de sus dueños