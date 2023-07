Un enérgico reclamo le hizo la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, al ministro de Defensa Iván Velásquez, por la situación de inseguridad que se vive en el país y en el departamento.



Posteriormente pidió apoyo para la región, la cual asegura tiene tasas altas de homicidios, extorsiones e inseguridad.



El congresista Alfredo Mondragón le respondió a la mandataria que asuma que la problemática de seguridad también es un problema de su gobierno.



(Le puede interesar: ¿Cómo capturan a 80 delincuentes en Cali en 10 días?)

“Sin embargo, a pesar de que se están incrementando los homicidios, tasas de extorsión y todas las estadísticas del secuestro, no pueden ser de una respuesta del Ministro de Defensa que no demos papaya. Entonces no salgamos de la casa porque vamos a dar papaya”, señaló la Gobernadora del Valle del Cauca durante una sesión del Bloque Regional de Congresistas.

La Gobernadora del #ValledelCauca @ClaraLuzRoldan cuestiona al ministro de Defensa Iván Velásquez por el tema de la seguridad en el departamento. pic.twitter.com/I1LAE24GUq — ADN Cali (@adncali) July 13, 2023

En su intervención añadió: “Sí necesitamos del Gobierno Nacional y que el Ministro de Defensa venga a un Consejo de Gobierno de estos y nos escuche las situaciones que estamos viviendo”.



Además sostiene: “No son los congresistas, los diputados y funcionarios, sino que son los vallecaucanos que piden a gritos que revisar los temas de seguridad”.



(Ademas: Por iniciativa de animalistas la estación del MIO Plaza de Toros ahora es Guadalupe)



Por su parte, el congresista Alfredo Mondragón le respondió a la mandataria y le dijo que la problemática de seguridad también es un problema de su gobierno.

La Gobernación del Valle del Cauca debe asumir su responsabilidad en la grave situación de seguridad en el departamento, no está bien que todo lo malo se lo achaquen a @petrogustavo. Así se lo dije hoy a la gobernadora @ClaraLuzRoldan en Consejo de Seguridad. pic.twitter.com/c2uu4knhri — Alfredo Mondragón - Congresista Valle del Cauca (@AlfreMondragon) July 13, 2023

“Aquí están asegurando de que hay una disminución del pie de fuerza pública en el Valle del Cauca, entonces que nos digan quién es el responsable, porque ahora la moda es echarle la culpa a Petro, de manera abierta o de nada, entonces. La situación que cada vez se agudiza en Tuluá es un problema de Petro o es un problema de la Gobernación que ha desamparado a Tuluá”, reaccionó el congresista del Polo Democrático.

Más contenido de Colombia

JOSÉ ANTONIO MINOTA HURTADO

CALI