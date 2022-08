En el Valle del Cauca se concentra la matriz energética más diversificada frente a los principales generadores de la energía de Colombia.



Un dato: en 2021, el 13,1 por ciento de la energía eléctrica en el departamento se generó por cogeneración, a partir de biomasa, y cerca del 1 por ciento a partir de energía solar.

Esos datos se conectan con el Congreso Nacional de Energía Inteligente Bi-ON 2022, que a partir de este miércoles y hasta mañana reúne a las principales empresas líderes en energía renovable del país, para hablar de tendencias, retos y novedades en transición energética.



El evento, en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, es organizado por la Cámara de Comercio de Cali y el Clúster de Energía Inteligente.



En Bi-ON 2022 también se abordará un tema de actualidad en el país: la transición energética. Para explicar el planteamiento del gobierno nacional al respecto se espera la asistencia de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, el jueves.



Cabe recordar que el presidente Gustavo Petro plantea la transición del país hacia una economía no extractivista,



“Quisimos tener una agenda muy heterogénea que tiene conectores desde biomasas hasta tecnologías en agentes de la cadena para que los asistentes tengan una oferta que conecte con sus necesidades. Las ponencias se relacionan con temáticas de los Clúster Talks. El Congreso busca contribuir a que otras regiones avancen en esta transición”, afirmó Luis Fernando Pérez, presidente de la Cámara.



Con el 2 por ciento del territorio nacional, el Valle aporta el 35 por ciento de la producción agrícola del país y el 24 por ciento de las exportaciones agroindustriales de Colombia y, junto con el Cauca, conforman la segunda región líder en producción de proteína blanca y alimentos procesados. Esto representa oportunidades para el aprovechamiento de biomasa (residuos y desechos de origen biológico procedente de actividades agrícolas) e impulso de iniciativas de economía circular.



“El Valle del Cauca ha dado ejemplo en generación de energía limpia y con la iniciativa Clúster de Energía Inteligente que dinamiza el sector”, comentó David Gaviria, líder de energía y hogares Celsia, quien reseña la topografía plana, poca salinidad en atmósfera para mantenimiento de los equipos y el capital humano para procesos de energías saludables.



“Hay condiciones especiales para este tipo de energías”, dice Juan Martín Castro, gerente comercial de Gases de Occidente, quien destaca el tejido empresarial agroindustrial, la cercanía con el puerto de Buenaventura, la potencialidad en biomasa y las condiciones de radiación solar para la transición energética



“Buscamos que quienes ven el tema de transición energética como espectadores se vuelvan actores de este proceso”, dijo John Enrique Vargas, gerente de Bionegocios de Mayagüez.



Bi-ON 2022 se dirige a empresas de sector energético y gas, agroindustrias, maquinaria agrícola, equipos eléctricos, logística, transporte, universidades, centros de investigación, sector financiero e inversionistas. Habrá muestra de tecnologías y primera rueda de negocios. La Zona de Conocimiento con expertos.



El Congreso Nacional de Energía Inteligente Bi-ON 2022 será instalado a las 8:30 a.m. por la Gobernación del Valle y la Cámara de Comercio de Cali.



A las 9:00 a.m. se iniciará la primera de las siete conferencias de ese día: World Energy Transition Outlook 2050: energías renovables, tecnologías y oportunidades, a cargo de Ricardo Gorini, jefe de Remap. En esa jornada también se realizará el panel Aportes sectoriales para el desarrollo sostenible en Colombia. Mañana habrá siete conferencias y un panel de empresas.

Los proyectos de Emcali

Las Empresas Municipales de Cali (Emcali) es una de los expositores de Bi-ON 2022. Desde hace varios años, Emcali le está apostando a la innovación e incorporación de energía limpias en sus procesos.



Uno de los proyectos más importantes en ese sentido es la instalación de 1.849 paneles solares en la planta de producción de agua Puerto Mallarino, Con esa infraestructura de energía fotovoltaica se genera la energía suficiente para la operación de los cuatro reactores de manto de lodos, en donde se cumple el proceso químico para la sedimentación y retiro de sustancias extrañas (lodos) presentes en el agua captada para potabilizar.



Con esta energía fotovoltaica también operan seis bombas encargadas de impulsar el agua clarificada hacia las unidades de potabilización. La inversión en este proyecto fue de 5.000 millones de pesos.



Emcali también proyectos como generadora de nuevas alternativas de energía solar. Actualmente implementa 21 proyectos con paneles solares, en entidades públicas y privadas en la ciudad, que le apuestan a la reducción de la huella de carbono y promover el uso responsable de energías amigables con el medio ambiente.



Los proyectos con paneles solares energizados durante este año son los centros comerciales La Estación, Campanario, Cámara de Comercio, Avícola Santa Elena, Supermercado Galería de la Nave, las Planta de Tratamiento de Agua Potable Río Cauca, Puerto Mallarino.



En cuanto a viviendas se han instalado paneles solares en 100 casas ubicadas al oriente de la ciudad en los sectores de Potrero Grande y Llano Verde.

