Familias de personas desaparecidas se reúnen en el Valle del Cauca

.Desde 2014. el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, capítulo Valle del Cauca, realiza el Encuentro Departamental de Familiares de Personas Desaparecidas Forzadamente.

Los familiares, que llegarán desde diferentes municipios del departamento, reflexionarán y discutirán escenarios de lucha por sus derechos. En la cita también se analiza la coyuntura actual.



El Encuentro, en su quinto año, propone un llamado y una interpelación a la sociedad acerca de la necesidad de actuar de manera urgente para encontrar a los más de cien mil personas desaparecidas en Colombia.



"La coyuntura actual de la implementación del Acuerdo de Paz y el incremento de la dinámica del conflicto han exacerbado la difícil situación de las víctimas. De acuerdo con la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas la situación ha venido empeorando porque el conflicto en el territorio, hay una realidad que no se puede negar y es que a la gente la siguen desapareciendo, esto no es un crimen que se quedó en el pasado sino al contrario", dice un comunicado.



Anota que "sumado a esto, la falta de voluntad del gobierno nacional para garantizar los derechos de las víctimas, y como reflejo de esto el recorte presupuestal a la institucionalidad del sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, plantean un panorama más que complejo los familiares de personas desaparecidas; frente a ello se considera vital que las víctimas se apropien de los escenarios de participación en la institucionalidad, pero también que sacudan a la sociedad, que generen espacios de incidencia y trasciendan hacia la garantía de derechos a la verdad y la justicia, para que no se repita".



En este V Encuentro se busca reconocer los alcances de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en su trabajo regional, resaltar las experiencias y propuestas de los familiares de personas desaparecidas y de las organizaciones que les acompañan, construir propuestas locales para la búsqueda de las personas desaparecidas y visibilizar ante la sociedad el drama de la desaparición forzada, y la lucha por la búsqueda de los desaparecidos.



Uno de los objetivos fortalecer la estrategia de participación en el SIVJRNR (P&R: Sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición) por parte de los familiares de Víctimas de Desaparición Forzada, así como fortalecer las redes de apoyo social comunitario para sostener procesos de Memoria histórica en el departamento del Valle del Cauca que conduzcan a la entrega de informes temáticos a la Unidad de Búsqueda de personas desaparecidas y a la Comisión para el Esclarecimiento para la verdad.