Lectura e inclusión, tema de bibliotecas de Cajas de Compensación

El desarrollo de propuestas y el intercambio de experiencias estuvieron sobre la mesa en el XXIX Encuentro Nacional de Bibliotecas de Cajas de Compensación.



William Ospina: Poeta, novelista y ensayista colombiano, participó con su conferencia sobre '¿Cómo los libros, la lectura y las bibliotecas transformas vidas?'.

Ospina se refirió al libro como una caja mágica en la que de antemano no se sabe qué se va a encontrar, porque lo que cada quien encuentra es distinto a lo que encuentra otro....Cuando leemos un libro no solo recibimos lo que él nos da, sino que ponemos un parte de lo que leemos",



El escritor tolimense, ganador del premio Rómulo Gallegos con su novela El país de la canela, dice que el lector pone una parte y el lector pone otra. Y de la conjunción entre ambos nace una historia, nace una fantasía. Entonces, sino está el lector, el libro nunca llega a existir".



"Sin la imaginación del autor no hay historia, pero sin la memoria y la imaginación del que escucha o del que lee, lo escrito sería letra muerta, un objeto inmóvil en un estante. El libro sólo se anima cuando alguien lo abre, sólo empieza a hablar cuando alguien lo invoca, libera sus tesoros sólo cuando alguien sabe despertar la magia escondida", ha escrito Ospina, quien considera que en la esencia de la lectura se transforman vidas..



El escritor estuvo en el encuentro de bibliotecarios y puso de presente el papel de quienes promueven la lectura y los libros.



En una de sus onferencias, Ospina reseña cómo "una silla no es más que una silla, una rosa no es más que una rosa, pero un libro es siempre mucho más que un libro, mucho más que un objeto entre los otros, mucho más que un volumen compuesto por numerosos planos en los que hay impresos unos caracteres. Un libro puede ser viajes, crímenes, descubrimientos, guerras, incendios, amores inolvidables, naufragios, milagros, espantos, semanas enteras de belleza, de terror o de sabiduría".



En ese escrito también se anota que "Y es verdad que los vehículos familiares,

los hogares climatizados, los alimentos refrigerados, los instrumentos de comunicación, las avalanchas de información, los sistemas de suministro de bienes de consumo, el diseño industrial y los estímulos del confort son ventajas notables para quienes pueden acceder verdaderamente a ellas, pero pocas cosas han sido tan radicalmente innovadoras como haber pasado de las bibliotecas medievales, que había que llevar en la memoria, a menos que se fuera obispo o abad, a la biblioteca personal o a la biblioteca pública cercana y accesible".



El Encuentro Nacional de Bibliotecas de Cajas de Compensación tuvo como el objetivo el reconocimiento de la importancia de la lectura como asunto de política pública; y la biblioteca como eje de la innovación social y desarrollo sostenible en el marco de la Agenda Mundial 2030.

Desde hace 32 años, la Red de Bibliotecas de las Cajas promueve este espacio académico y de reflexión. Foto: Hugo Giraldo

El espacio es promovido por la Red de Bibliotecas de las Cajas hace 32 años en distintas ciudades de Colombia para dar lugar a la reflexión y la academia; resaltando los diversos aportes de las regiones colombianas.



En los tres días del encuentro se manejaron ejes temáticos soportados en el documento ‘Acceso y oportunidades para todos: cómo contribuyen las bibliotecas a la agenda 2030 de las Naciones Unidas’, con la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas.

E director General de Comfandi, Jacobo Tovar Caicedo, afirmó que “nuestro compromiso con la Agenda 2030 de Naciones Unidas lo reafirmamos con cada una de nuestras acciones a través de nuestros servicios, como es la educación y la promoción de la cultura mediante nuestra red de bibliotecas, porque estamos convencidos de que estos son pilares fundamentales para consolidar y profundizar la democracia, la innovación social, la equidad, la participación y todos los elementos que constituyen el ejercicio de la ciudadanía”.



El presidente de la Red Nacional de Bibliotecas de las Cajas de Compensación, Wilson Flórezm destacó el encuentro como un aporte valioso para la construcción de sociedad justa y democrática. "De las 43 Cajas, 32 tienen servicio de biblioteca y agrupan alrededor de 200 bibliotecas públicas y escolares, móviles o viajeras. Estos servicios aportan al mejoramiento de la calidad de la educación y de vida, pues promueven el desarrollo social e invitan a que las personas se inserten dentro de la sociedad, y a despertar la reflexión y el sentido crítico de la realidad”,



El viernes se llevó a cabo la conferencia “La identificación, conservación y difusión del patrimonio cultural como base para construir la paz”, dirigida por Ati Quigua, líder indígena del pueblo Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta.

