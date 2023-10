Elecciones: ruralidad de Cali no se identifica con candidatos y promueve voto en blanco

A pocos días de las elecciones regionales y locales de Cali, movimientos ciudadanos de la zona rural de Cali están promoviendo el voto en blanco. Sienten que sea cuál sea el próximo alcalde, gobernador, diputado, concejal, no los representa.



John Jaramillo, líder de La Ruralidad Vota en Blanco, señala que la iniciativa del Voto en Blanco se promueve por una necesidad urgente que tienen los corregimientos y veredas de Cali frente al “maltrato social por parte de los diferentes políticos y partidos y el atropello a los derechos fundamentales, territoriales”, dice el líder.



“Es tanto el desconcierto que hay frente a estas elecciones, que los corregimientos y veredas le van a apostar al voto en blanco porque sienten que el mandatario que llegue no los representa para la alcaldía, ya que hasta el momento todos los alcaldes, y los concejales en su gran mayoría, han eludido las peticiones de la Comunidad. Tampoco se sienten representados por las JAL, que terminan siendo voceros del Gobierno municipal de turno o de algún concejal específico, en vez de representantes que llevan la voz de la Comunidad al Gobierno municipal; ni hablar de la Gobernación que se ha vuelto un foco de corrupción”, sostiene.

Estamos en desobediencia civil

La Ruralidad en Cali manifiesta su inconformismo frente al desgobierno municipal en el territorio rural, dejando progresar la construcción, los incendios y las invasiones. No cumple con su labor de planeación, ordenamiento y administración del territorio, pero cobra impuestos prediales cada vez mayor, sin reinvertirlos en el territorio.

La Ruralidad expresó además recientemente en La Buitrera su rechazo a cuatro medidas específicas de la administración municipal, que son: Cali Distrito (bajo las modalidades de la Ley 1617, sin descentralización); estratificación rural (según la estructura de la casa y no según la disponibilidad y calidad del servicio público); catastro (colocando a áreas de reserva forestal y de protección ambiental un avalúo por metro cuadrado como si fueran terrenos para construcción de viviendas); y ampliación indiscriminada del alcantarillado (en vez de una gestión racional del hábitat y de sistemas individuales de tratamiento, con pozos de infiltración) y construcción de PTAR costosas, fuentes de olores.



Efecto jurídico que tiene el voto en blanco

La Constitución Política de Colombia establece el efecto jurídico del “Voto en Blanco” en el parágrafo del artículo 248 y dice: “Deberá repetirse por una sola vez la votación para elegir miembros de una Corporación Pública, gobernador, alcalde o la primera vuelta en las elecciones presidenciales, cuando del total de votos válidos, los votos en blanco constituyan la mayoría. Tratándose de elecciones unipersonales no podrán presentarse los mismos candidatos, mientras en las de Corporaciones Públicas no se podrán presentar a las nuevas elecciones las listas que no hayan alcanzado el umbral”.

¿Qué es el voto en Blanco?

El voto en blanco es el instrumento ciudadano para ejercer el voto de oposición a las diferentes candidaturas que no llenan las expectativas ciudadanas.



En Colombia ya hay antecedentes electorales donde el voto en blanco fue el ganador. En el 2015 en los municipios de Bojacá y Sutatausa en el departamento de Cundinamarca, y en el municipio de Achí, departamento de Bolívar.



El triunfo del voto en blanco en estos municipios obligó a las autoridades electorales a repetir las elecciones.



El voto en blanco para ganar debe ser del 50 % más 1.



El emitir el voto en blanco, los electores indican que no están satisfechos con ninguna de las opciones ofrecidas y prefieren que se respete su derecho a expresar su inconformidad o desacuerdo.



“La zona rural de Cali, con pedagogía, divulgación y entusiasmo, tratará de evitar que sus derechos sigan siendo pisoteados y promueve el Voto en Blanco”, finaliza Jaramillo.



MICHEL FRANCOIS ROMOLEROUX

​CALI