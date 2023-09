El periodista Jaime Chaves, del noticiero regional de televisión Telepacífico Noticias, llegó a la estación Universidades, del MIO, en el sur de Cali, a informar sobre el crítico panorama de congestión en esa y en otras instalaciones, como terminales en el oriente de Cali, debido a que 70 buses de las empresas Blanco y Negro Masivo y GIT Masivo están parados en sus patios.



El lío surgió, luego de que Metrocali les recalcó desde la tarde del pasado viernes 15 de septiembre que no habrían cumplido con el overhaul o revisión general de los automotores. Según Metrocali, es un compromiso que los concesionarios deben cumplir.

El informe de televisión con el título 'El calvario del sistema' era difundido por el periodista Jaime Chaves, a través del canal Telepacífico sobre las largas filas que han formado de ciudadanos que esperan por horas los buses, cuyo servicio se retrasó considerablemente hasta que un guarda de seguridad lo interrumpió.



Solidaridad con los periodistas a los que censuran hoy para evitar que se conozca el impacto de sacar de circulación 70 buses del #MIO. Inaceptable que ocurra el mismo día que vienen autoridades nacionales a Cali a revisar el tema. Respondan @JorgeIvanOspina y @OscarOrtizCali https://t.co/CyJsMpT2Fq — Empresas Operadoras del MIO (@operadorasMIO) September 19, 2023

El periodista en la grabación se había acercado a algunos usuarios. Uno de ellos estuvo reacio, como dijo el comunicador, hasta que el guarda se le acercó y le preguntó si tenía permiso para transmitir desde esa estación.



A unos metros, se observa a un uniformado de la Policía.



"Sí estamos con permiso. Bueno como ustedes pueden observar nos quieren sacar. Llega la Policía también", dice el comunicador ante cámara y en vivo y en directo.



El reportero Chaves dijo en plena transmisión que sí tenía permiso y que se tramitó con Metrocali.



El incidente sucedió en la mañana de este 19 de septiembre, en la transmisión de las 7 a. m.



Comunicado a la opinión pública donde @OscarOrtizCali, presidente de Metro Cali, realiza las aclaraciones pertinentes sobre las declaraciones del gerente del concesionario Blanco y Negro Masivo. pic.twitter.com/yN2VuIZaIk — METROCALI MIO (@METROCALI) September 19, 2023

Lo ocurrido generó rechazo y pronunciamiento de los concesionarios privados cuyos buses prestan el servicio de transporte público bajo los lineamientos de Metrocali -son tres, Blanco y Negro, GIT Masivo y ETM S.A. También hubo rechazo de periodistas y gremios.

Metrocali anuncia negociaciones y pago de recursos por el MIO

Las diferencias entre Alcaldía y Metrocali con los concesionarios del MIO pusieron en aprietos a unos 30.000 usuarios.



Metrocali notificó el viernes que 50 buses de Blanco y Negro y 29 de ETM debían atender el overhaul, es decir, la revisión general.



El Comité Intergremial y Empresarial del Valle, la Cámara de Comercio y ProPacífico expresaron su preocupación por la decisión de Metrocali y la secretaría de Movilidad de Cali, y por permitir que más de 222 buses de Transporte Público Colectivo (TPC), vuelvan a rodar en las calles.



Hicieron un llamado para que encuentren soluciones que permitan la operación de la totalidad de la flota del sistema masivo. No comparten que se acuda vehículos que no tienen estándares de calidad y seguridad superiores a la flota del MIO. “No es claro cómo la Alcaldía y MetroCali piensan atender la demanda de aproximadamente 40 mil pasajeros que se verán forzados a reajustar sus rutas o acudir al transporte informal (...) Como se ha hecho desde el Bloque Regional Parlamentario, solicitamos al Gobierno Nacional que se pronuncie sobre esta situación y acompañe a la Alcaldía y a MetroCali a tomar medidas que generen verdadero impacto positivo en sostenibilidad del sistema”.



En el conflicto está que la Alcaldía y Metrocali tienen diferencias con los concesionarios por pagos millonarios fijados en 2018 en el pasado gobierno de Cali. El alcalde Jorge Iván Ospina dijo que cada 15 días se les deben entregar $ 20.000 millones

Para el gerente de Blanco y Negro, Eduardo Bellini, los buses están perfectos con revisión técnicomecánica. “El overhaul es una obligación contractual, pero también es una obligación mayor, el pago cada 15 días como está estipulado en el contrato: son siete quincenas de 2022 y las cinco de 2023, eso suma 36.000 millones”.



El presidente de Metrocali, Óscar Javier Ortiz, dijo que este jueves 21 de septiembre se realizará una mesa de negociaciones con participación de organismos de control, como Procuraduría y Contraloría, de Superintendencia de Transporte para que Blanco y Negro mejore las condiciones operativas. Será la primera mesa de diálogos.



Reconoció que se adeudan recursos, $ 47.200 millones del 2022, del diferencial tarifario no de la tarifa del usuario. Los concesionarios reciben la tarifa usuario para cubrir los costos del sistema.



Ortiz dijo que esos recursos serán cubiertos por la Nación y fueron girados el pasado 5 de septiembre.



Señaló que los concesionarios no pueden eludir obligaciones contractuales, mejorar frecuencia, mejorar cobertura.



"Pero no lo podemos hacer nosotros porqueMetrocali no es dueña de los buses. Los buses son de los privados y necesitamos que mejoren las condiciones contractuales", dijo el funcionario.



