Siga la audiencia de los capturados por masacre de Llano Verde en Cali

Este sábado se realiza la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento en el Palacio de Justicia de Cali de las dos personas capturadas por el crimen de cinco menores en el oriente de la capital vallecaucana. Ambos capturados, Yefferson Marcial Angulo y Juan Carlos Loaiza, presuntos responsables del hecho, no aceptaron cargos por homicidio agravado en concurso homogéneo sucesivo con tráfico de armas.

En la audiencia se determinó que cuatro de los cinco menores asesinados recibieron disparos en la cabeza y solo uno fue masacrado con arma cortopunzante.



Según la Fiscalía, hubo entrevistas claves a un menor de la zona y un trabajador en el cañaduzal que dio descripciones que coincidían, presuntamente, con ambos detenidos. La Fiscalía detalló cómo, presuntamente, los habían cercado y atrapado a las víctimas.

Los dos detenidos a esta hora en la audiencia virtual.

En la audiencia estuvo el abogado Elmer Montaña, en representación de Álvaro Caicedo, padre de Álvaro José Caicedo, uno de los menores asesinados y quien tenía 14 años.

Sobre las 10:30 de la mañana de este sábado se dio inicio a la audiencia.



El fiscal señaló que los capturados "mataron a los menores en predio de la finca Las Flores", en el oriente de la ciudad.



Desde ya la Fiscalía, con recolección de acervo probatorio, que en suma dan cuenta de que los capturados, y el tercero que no ha sido capturado, cometieron los homicidios y acordaron cercarlos en el cultivo de caña de azúcar

"Los pusieron en un mismo sitio. Los someten y los obligan a tomar la posición de indefensión con los rostros mirando hacia el suelo, luego huyen de los hechos dejando atrás a los cinco menores asesinados", señaló la Fiscalía.



Este sábado, a las 10:34 de la mañana se presentaron los dos capturados Juan Carlos Loaiza y Yéfferson Marcial Angulo.



Luis Alberto Morales, sustituto del abogado Fernando Marroquín, se presentó como defensor de Juan Carlos Loaiza.



El fiscal en la audiencia presentó a los capturados: Angulo tiene 32 años y nació en Magüí Payán, en Nariño. Loaiza, de 25 años y con distintos tatuajes.



De acuerdo con el Fiscal, durante la audiencia de imputación de cargos, la masacre ocurrió en la hacienda Las Flores.



El fiscal anotó que los capturados con Gabriel Alejandro Bejarano (quien no ha sido detenido porque no estaba en el sitio cuando la Policía con Fiscalía iban a hacerlo) interceptó a uno de los menores y los otros dos detenidos a los demás. Los habrían cercado "y con los brazos arriba los pusieron en situación de indefensión con los rostros hacia el suelo".



Durante su exposición, el fiscal del caso señaló que los detenidos habrían sido coautores de la masacre de estos adolescentes, señalados del delito de homicidio agravado.



El fiscal explicó, además, que las penas en este caso oscilarían entre 44 y 60 años, que es el máximo tiempo. Manifestó que la ley misma indica que no puede haber rebaja de penas, porque las víctimas en estos crímenes fueron menores de edad.



En la audiencia, a las 11:02 de la mañana, los dos indiciados Loaiza y Angulo sostuvieron que no entendieron la imputación de cargos, expuesta por el fiscal. Angulo alcanzó a decir que no había asesinado a nadie, pero el juez le advirtió que en esta etapa de la audiencia, los capturados no hablan aún.



El defensor de Loaiza dijo que para hacer más comprensible se hace necesario interrumpir la audiencia para explicarles a los "muchachos la situación".



El juez 25 de control de garantías indicó que la audiencia en la mañana del sábado se interrumpió brevemente para hacer esta explicación a ambos capturados.



El juez agregó que el fiscal dijo claramente que ninguno de ellos tendrá derecho a rebaja de penas y reiteró la razón de que las víctimas eran menores de edad. No obstante, anotó que en caso de ser condenados, podrían tener una rebaja de la pena por trabajo en el centro carcelario a donde los envíen o por años de estudio.



La audiencia se retomó a las 11:27 de la mañana de este sábado por parte del juez 25 de control de garantías.



El juez preguntó a los dos capturados, Angulo y Loaiza, si entendieron la imputación de cargos de la Fiscalía y ambos respondieron que sí.



Dice el juez que tienen derechos de no autoincriminarse. "Ustedes tienen derecho a conocer por qué fueron capturados y puestos a disposición a través de conexión virtual".



El juez 25 dijo que hecha la imputación de cargos por homicidio agravado en concurso homogéneo sucesivo con tráfico de armas, les preguntó si los aceptaban.



Angulo respondió: "Señor juez, no acepto cargos, que sigan investigando a la persona que realmente lo hizo".



Loaiza tampoco los aceptó.



A las 11:48 de la mañana, el juez 25 pasó a la solicitud de la Fiscalía de que a los capturados les impongan medida de aseguramiento.



La Fiscalía señaló que uno de los cuerpos hallados en el cañaduzal tenía una "herida abdominal", así como "herida occipital masiférica lado derecho". Vestía pantaloneta azul y sandalias.



El fiscal dijo que a otros tres jóvenes les dispararon en la cabeza, en la región occipital.



El quinto menor asesinado fue el único, cuya muerte fue causada con "arma blanca" en el cuello.



A las 12:15 del día del 29 de agosto, el fiscal del caso dijo que hay un testimonio que permitió dar luces sobre la investigación. Dijo ser trabajador de una empresa de contratista de vigilancia para la Alcaldía. Este ciudadano fue convocado a rendir entrevista, el 26 de agosto. Dijo que Juan Carlos Loaiza prestaba servicios de vigilancia a esa compañía. Este testigo sostuvo también que Angulo manejaba una máquina retroexcavadora para otra empresa.



"¿Está en la capacidad de reconocer a esas personas?", le preguntaron al testigo ese 26 de agosto, según la historia que relató el fiscal en la audiencia. "Sí , pero solo a Juan Carlos y a Yefferson. Al 'Mono' no lo he vuelto a ver", siguió narrando el fiscal en la audiencia al leer el testimonio del testigo.



Esta versión contradice la que dijeron los dos indiciados en la audiencia de legalización de capturas en el Palacio de Justicia de Cali, en la noche del viernes 28 de agosto. Ambos dijeron que no eran vigilantes del cañaduzal.



El testimonio que presentó la Fiscalía también dio descripción física de los dos capturados y de Gabriel Alejandro Bejarano, a quien le decían 'Mono', pero sobre todo, de los dos primeros.



El fiscal agregó que este testimonio permitió establecer el acervo probatorio.



En ese acervo de la Fiscalía se indicó que el testigo escuchó por radio ese 11 de agosto, día de la masacre, a una persona decir: "Ya lo atrapé, téngalo ahí, ya voy subiendo", y otro dijo: "Estoy persiguiendo a otro". "Eran tres voces masculinas".



El testimonio también arrojó que ese día escuchó decir "La cosa está caliente, que habían cogido a unos pelados, unos vigilantes en moto y que tenían armas".



"Esa voz es la misma voz masculina de: 'Ya lo atrapé'", sería la misma voz masculina de una persona que hizo turnos de vigilancia en el cañaduzal, según el relato del fiscal en la misma audiencia que continuaba a las 12:37 del día de este 28 de agosto.



"Habían encontrado unos muertos, entonces yo le dije que de pronto fueron los vigilantes", también es parte del testimonio clave que habría conducido a la captura de Juan Carlos Loaiza y Yefferson Marcial Angulo.



A su vez, el fiscal dijo que las autoridades entrevistaron a un menor que también dio testimonio y que coincidiría con lo dicho por el trabajador del cañaduzal.



En estas entrevistas a estos testigos también se recopiló, de acuerdo con el fiscal, que Juan Carlos Loaiza se movilizaba en una motocicleta, pero después del crimen cambió el vehículo.



"Jefferson es maquinista y Gabriel Alejandro no está, pero hay que referirse (...) había trabajado, pero pernoctaba en esos sectores y lo veían de parrillero en la motocicleta que conducía el señor Juan Carlos Loaiza", continuó el fiscal en su relato.



El fiscal, dentro de los argumentos para haber imputado cargos contra los dos detenidos y para solicitar medida de aseguramiento, explicó también que los presuntos vinculados en la masacre tenían radios Motorola con una misma frecuencia y "los únicos que manejaban esas radios eran vigilantes".



La Fiscalía también hizo interrogatorio a los dos detenidos.



En el interrogatorio a Juan Carlos Loaiza: "Yo llegué a laborar. me quité el casco, yo escuché al rato que llegó el 'Mono' Alejandro, él se cambia la ropa, tipo 7.30, 8 30 llega el patrón. Según el fiscal, Loaiza le dijo que al mediodía se iba a almorzar, que salió en la moto, que si le traía el almuerzo ese 11 de agosto, día de la masacre. "Yo llegué a eso de la 1:10, le modulé al 'Mono', como no lo vi en el primer punto, le modulé por la radio (...) me quito el maletín y lo dejo donde siempre (...) Alejandro, el 'Mono' me modula a la entrada al cañal, seguidamente manifiesta yo cogí mi moto. Yefferson estaba en la guardia. Alejandro estaba escondido, me señala yo llegué apagué la moto. ¿Qué pasó allá? Vienen unos chinos (...) yo me monto en una montañita para mirar quiénes eran los que venían, miraron al cañal. Yefferson dice: 'Muchachos, ¿qué hacen. Alejandro le modulé Aquí tenemos los pelados, mucho cuidado que por acá estaban robando mucho. En ese momento les iba a decir pero le pregunté a un peladito que cuántos años tenía y en ese momento, Alejandro salió con la cara tapada y dijo: 'Todos al suelo, que no lo miraran a la cara, cuando Alejandro detonó a uno de ellos en la cabeza. Yo dije: Dios mío. Yo escucho dos impactos más. Yefferson dijo: '¿Qué hizo ese man?'".



También se refirió al testimonio a Yefferson Angulo, quien también culpó a Alejandro Bejarano.



El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, señaló el viernes que la masacre se registró, porque tres hombres ya tenían en la mira a los cinco menores que solían frecuentar el cañaduzal para comer caña y bañarse en una laguna de estos terrenos, donde termina el oriente de Cali.



A las familias de los cinco adolescentes asesinados en un cañaduzal todavía les quedan preguntas, no obstante la captura de dos vigilantes como posibles autores de la masacre. Este viernes 28 de agosto, allegados de las víctimas clamaron justicia frente a la sede de la Fiscalía en Cali.

