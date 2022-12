"Yo voy por el parque. Vengo por aquí, me pillaron que vengo hablando por teléfono. Se devuelven. De una se me tiran ahí".

Este es el relato que hace un sobreviviente de un robo a mano armada, en el que dos hombres en moto lo acecharon yendo y viniendo por la misma vía en el barrio Valle del Lili, en el sur de Cali.



Uno de ellos le quitó cadenas y un reloj, y después le sacó un arma de fuego y le disparó. Por fortuna ninguno de los tiros lo hirió.



Todo empezó cuando este ciudadano estaba en una esquina, hablando por su teléfono celular.



Una motocicleta con dos extraños pasa por un lado y sigue de largo.



Un vecino dobla una cuadra después y mira al motociclista.

No transcurren ni cinco minutos y la moto se devuelve a la esquina donde el ciudadano sigue hablando por teléfono. En ese momento empieza la cacería.



"Yo arranco a correr como un loco para acá", dice la víctima en un video que circula en redes sociales.



"De una me tira la patada", sigue contando al explicar que recibió el golpe en una pierna. Lo sorprendió por detrás.



El celular que la víctima traía en la mano cae y queda a un lado, en el andén.



La narración se la hace a un allegado que dice: "Yo alcancé a escuchar el ¡pan! (al parecer un disparo)".



El ciudadano da una voltereta completa al resbalar en el pavimento.



El hombre armado lo intimida para que le dé sus cadenas. Así lo hace.



Después hay un forcejeo por el reloj.



Luego se sueltan de las manos.



El ladrón va a recoger el celular y la víctima está pendiente y se encara al delincuente.



Luego, el hombre le apunta con el arma. Trata de recoger el celular y dispara.



La víctima milagrosamente se salva y alcanza a levantar el teléfono.



El delincuente sigue apura el paso, mientras sigue disparando en la calle. El compañero en la moto se arrima al andén y luego el desconocido se monta en el puesto del parrillero. Ambos emprenden la huída.



La situación desencadenó un debate por los riesgos de la víctima al haber encarado con el ladrón para recoger su dispositivo. Hay quienes señalaron que es mejor evitar y correr y no enfrentarse a los delincuentes por los altos riesgos de muerte, como en este caso.



🚨Intento de robo en el barrio Ingenio en #Cali quedó en enfrentamiento a bala. Un ciudadano reaccionó rápidamente cuando un hombre se baja de su moto para robarlo.

En otro robo a mano armada quedó grabado el momento en que un motociclista pasa junto a otro y comete el raponazo, avanzando por su camino.



El caso fue dado a conocer por la ciudadanía en redes sociales, el pasado 3 de diciembre.

Mucho Cuidado.



En otro caso, también un motociclista motociclista se baja y amenaza a un ciudadano que busca defenderse y reacciona. Este caso sucedió en El Ingenio, en el sur de Cali, en octubre pasado.

En noviembre hubo conmoción por otra modalidad de hurtos, cuando un hombre en moto finge un accidente y ser lesionado para robar con otro desconocido las pertenencias de quienes manejan el vehículo aparentemente, en el accidente.



El caso sucedió en el barrio Santa Mónica Residencial, en el norte de Cali.



El motociclista busca estrellarse contra el vehículo para que sus ocupantes se bajaran y así perpetrar el robo.



El domingo pasado, 4 de diciembre, un hombre fue detenido, presuntamente por hurto de pertenecías de una ciudadana a quien intimidó con un arma cortopunzante. Unidades del cuadrante recibieron el reporte y se inició una intensa búsqueda para lograr su captura.



Por varios minutos, los uniformados siguieron el rastro del presunto delincuente que pretendía evadir el accionar policial ocultándose sin éxito en un sótano.



Al verificar los antecedentes judiciales de esta persona se puede establecer que cuenta con una orden de captura vigente por el mismo delito y gran cantidad de denuncias.



"Se trata de un supuesto actor delincuencial dinamizador del hurto en el sector de Villa del Mar en la Comuna 1 de la capital vallecaucana que fue dejado a disposición de la autoridad competente", informaron en la Policía.

También cayeron presuntos miembros de la banda los ‘Me estalla’, como fue identificada esta cadena del crimen, que afectaba las comunas 2, 3, 17 y 19, en el norte, centro y sur de Cali, con mayor injerencia en los alrededores de la plazoleta Jairo Varela y el cerro Las Tres Cruces.



La investigación permitió esclarecer 14 hurtos en la modalidad de atraco, uno de ellos sería el de un ciudadano con doble nacionalidad en el barrio Granada.

En otra operación articulada con la Fiscalía General de la Nación, la Policía Metropolitana de Cali desarticuló a ‘Los culebros’, una red dedicada al hurto de vehículos en capital vallecaucana y otras ciudades del país. Utilizaban herramientas tecnológicas para vulnerar la seguridad de los automotores y así cumplir ‘encargos’ delincuenciales.



Ocho allanamientos en diferentes comunas de Cali, Medellín e Ibagué, permitieron la captura de nueve personas por orden judicial. Los capturados registran más de 20 procesos judiciales por múltiples delitos; uno de ellos contaba con libertad condicional en el momento de la captura.



