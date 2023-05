“Este video es para comunicar públicamente que tengo temor, estas amenazas hacen referencia a que debo renunciar al cargo que desempeño actualmente”, anunció la gerente del hospital La Sagrada Familia en el municipio de Toro, norte del departamento.

La denuncia presentada por Aida Luz Díaz Corrales, gerente de centro asistencial, causó rechazo y alarma en los estamentos de la salud del departamento. En el hospital se rindieron cuentas el jueves 4 de mayo.



En su mensaje, a través de un video en redes sociales, la funcionaria defendió su derecho al trabajo y aseguró que son amenazas también contra la vida de su familia.



“Las acciones que he realizado no son acciones de papel, son cosas palpables que cualquiera que conozca el anterior hospital que existía antes de que yo llegara y lo que es ahora, pueden decir que realmente lo que ingresa al hospital se invierte en el hospital”, aseguró la gerente que ocupa el cargo desde marzo de 2021.



En junio de 2022 se había denunciado que el carro de Díaz fue vandalizado. “Le echaron ácido a mi vehículo, lo que también es considerado un tipo de amenaza en contra de mi integridad. En esa época estaban solicitando mi renuncia”.



La Asociación de Hospitales y Empresas Sociales del Estado del Departamento del Valle del Cauca (Asohosval) dio a conocer su rechazo ante las intimidades.



“La junta directiva y la dirección ejecutiva de Asohosval, rechazamos públicamente las amenazas proferidas contra la gerente doctora Aida Luz Díaz Corrales, del Hospital Sagrada Familia E.S.E de Toro, Valle del Cauca", dice el comunicado.



Anota que "ningún miembro de la comunidad de la salud e institucional debe ser objeto de amenazas y actos agresivos que atenten contra los derechos humanos y en especial el derecho fundamental a la vida”.



Asohosval llamó "a toda la comunidad a brindar toda la solidaridad a la gerente y a su familia, ante tan graves amenazas de muerte. De igual manera, solicitamos a los diferentes organismos de seguridad del Estado, desplegar todos los mecanismos establecidos para garantizar la protección a la gerente y su familia”.

