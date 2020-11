Incidentes causan alarma en el Bulevar del Río Cali

El Paseo del Río Cali, conocido como Bulevar, fue escenario de un nuevo incidente calificado en redes como agresividad por parte de encargados de la vigilancia.



A fines del mes pasado se había presentado una agresión de varias personas al presunto autor de un robo.

En las imágenes de lo ocurrido durante la noche del domingo se aprecia a guardas de camiseta azul y que pertenecen a la corporación CPR, encargada del Bulevar, en el centro urbano de la capital del Valle.



Uno de los uniformados se acerca a una mujer que estaba grabando por celular. "Quiubo, parce, qué es eso". dice ella y agrega "me vas a pegar...". El hombre alcanza a decir: "entonces, vayan saliendo".

Los guardas estarían retirando a personas que permanecían en el Bulevar, al lado del Paseo Bolívar, donde se ha denunciado inseguridad. Algunas de ellas estarían en consumo de licor o estupefacientes, según los guardas.



"Déjame recojo mis cosas...y me pegaste..."., insiste la mujer en el audio del video. El guarda se le acerca y le dice: "Deja de grabar".



La escena rueda por redes sociales entre comentarios. La concejala An Erazo remite el video al Alcalde: "Aquí el video en el que un funcionario maltrata a una mujer en el Boulevard. Les pido por favor me informen si conocen esta situación y que acciones se han adelantado...".

En Cali a la mujeres no sólo nos golpea y nos mata las parejas sentimentales o la policía, también nos agreden físicamente los "guardianes de la vida" hombres vigilantes del sector bulevar. https://t.co/cR4XVSn6oI — Saray 💜💜💜 (@Saray_03_89) November 24, 2020

En la noche del pasado 31 de octubre un presunto ladrón fue perseguido por varias personas en el Bulevar. En el afán del linchamiento entran a uno de los negocios de ese corrredor urbano, donde el hombre el herido a cuchillo y sometido a golpes.



En redes, Camilo Chará Guevara dice que "lo que pasa en el boulevard con el personal de seguridad no es nuevo, son múltiples los casos que se han denunciado, el 11 de agosto del 2019 uno de esos contratistas que se creen policías agredió a un caleño causando heridas graves".