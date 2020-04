En un sector de Popayán sacan banderas rojas para pedir mercados

Con banderas rojas y con el ruido de ollas contra las ventanas de sus viviendas, habitantes del sector Valle del Ortigal, en el suroccidente de Popayán, piden atención urgente del Gobierno Nacional en estos días de cuarentena. Dicen que están aguantando hambre.

"Necesitamos comida, la situación es preocupante. Las personas que vivimos aquí no contamos con trabajos fijos, subsistimos con lo que ganamos diariamente", dice Mile Johana Llantén, habitante de este amplio sector.



Indican que el Gobierno no les ha hablado de ayudas ni subsidios en estos momentos de crisis.

“Aquí no hay Internet o es muy malo, y los estudiantes de colegios y universitarios, mucho ni siquiera tienen un computador y no pueden acceder a la educación por plataforma”, señala la mujer.



Reclaman que los entes gubernamentales atiendan sus necesidades básicas, como los son, al menos, alimentos no perecederos para poder permanecer en sus casas, mientras pasa esta pandemia.



