En un día mueren en Cali tres motociclistas en accidentes

En un día, cuando la Secretaría de Movilidad y demás autoridades de Cali registran un promedio de 36 colisiones de todo tipo en toda la ciudad, mueren tres motociclistas.

Es así que esos 36 casos diarios, en 16 hay motociclistas involucrados. En 10 reportes cada día, los choques son protagonizados por motos y vehículos particulares; sigue un promedio de tres diarios de estrellones de motos.



En el tercer lugar de los accidentes de motos aparecen aquellos en que estos vehículos han embestido a peatones en la capital vallecaucana. En esta situación, el promedio es dos accidentes por día, mientras que cada 24 horas, un ciclista es arrollado por una moto en Cali.



En este panorama se suman las infracciones de tránsito en 2018, de las cuales, cerca del 40 por ciento son cometidas por motociclistas frente a un 60 por ciento por conductores de autos, según el Observatorio de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial del municipio.



En ese listado de causas por dichas infracciones, la de conducir moto sin contar con todas la normas figura entre las cinco primeras en la ciudad. A diario, los guardas pueden contabilizar un promedio de 120 motociclistas multados por no llevar, por ejemplo, número de placa en el casco obligatorio.



Ese fue el caso de la motociclista de ayer, una mujer que por no llevarlo puesto cuando conducía por la carrera 5 con calle 70, en el nororiente caleño, recibió la multa de 414.058 pesos, sanción que también se aplica a motociclistas que conduzcan en zig zag, tampoco tengan el chaleco o lleven más de los pasajeros permitidos. Sin embargo, esta sanción le salió más cara a esta conductora que por resistirse a la multa agredió a dos guardas de tránsito, a la vista de no pocas personas que miraban o grababan la escena.



En videos de celular se observa a la usuaria de moto tumbar al suelo a ambas agentes y a una de ellas, identificada como Marisol Sánchez, la toma y la somete por el cabello y le da cachetadas mientras le reclama que le libere una pierna.



La Secretaría de Movilidad analizaba las acciones jurídicas por lesiones personales y agresión a un funcionario dentro de como un caso de intolerancia y por no acatar las normas. Particulares apoyaron a la motociclista porque tendría sus papeles en regla.



La intolerancia sin riña previa ha sido una de las causas principales en Cali de hechos que pueden terminar en homicidios.



La Secretaría de Movilidad reiteró el llamado a los conductores de respetar las normas y a los agentes con su labor de hacerlas cumplir. De no hacerlo ponen en riesgo la vida de los ciudadanos y hasta de los mismos conductores.



En el 2018, el Observatorio de Seguridad de Cali informó que de 327 muertes por eventos de tránsito, 127 eran motociclistas y 126 eran peatones.



En todo ese año, la Secretaría de Movilidad de la capital de la región sumó 384.773 infracciones de tránsito, de las cuales, 64.319 correspondieron a circular en las calles, pese a la restricción del pico y placa. Por esta infracción, se debe pagar 414.058 pesos.



De esas 384.773 multas, 42.001 fueron impuestas a motociclistas que violaron normas como no portar ni el casco ni el chaleco frente a 810 del 2017.



En ese 2018 hubo 59.186 multas por no tener revisión técnico-mecánica.



CALI