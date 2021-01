En una rumba callejera en Cali abren hidrante para refrescarse

Cerca de 300 personas, entre niños y adultos mayores, participaron en el desorden, que se registró en la celebración de la llegada del Año Nuevo.

La diversión, que se da en medio del toque de queda continuo, que termina mañana domingo a las 12 del mediodía para prevenir la propagación del covid-19, solamente terminó después de varios intentos por parte de la Policía para persuadir a las personas de ingresar a sus casas.



La inmensa mayoría de personas no tenía tapabocas y el distanciamiento social no existió. Buena parte de los indisciplinados estaba bajo los efectos del consumo de licor.

En Cali abren hidrante para refrescarse en medio de la rumba. pic.twitter.com/8tjzuesZeI — Fernando Umaña Mejía (@ferumapress) January 2, 2021

El saliente comandante de la Policía Metropolitana de Cali, brigadier general Manuel Vásquez, lamentó el hecho. "Un hecho indisciplina que concentró a más de 300 personas y resultó involucrando a niños, en donde se utilizaba el bien público fue intervenido en repetidas ocasiones y disperso por la Policía", señaló Vásquez.



En la celebración del Año Nuevo la Policía Metropolitana de Cali recibió cerca de 6.500 llamadas, priorizó y atendió 3.500. Además, reportó 180 riñas, intervino 150 fiestas en vía pública, atendió 530 casos de violencia intrafamiliar, de género y alteración de la tranquilidad e instauró 420 comparendos.



