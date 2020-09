Autoridades de Ipiales, en alerta por aumento del contagio de covid-19

En la fronteriza ciudad de Ipiales, al sur de Nariño, en un lapso de 20 días el contagio por coronavirus tuvo un incremento superior del 200 por ciento, por lo que las alarmas se vuelven a encender.



Su alcalde Luis Fernando Villota con gran preocupación es quien revela las alarmantes cifras y no puede faltar su regaño a la ciudadanía porque se ha relajado y no está siguiendo las elementales normas de bioseguridad y autoprotección impartidas desde el pasado mes de marzo, tras la aparición de la pandemia.



Mientras que toma como referencia el pasado 20 de agosto cuando había 8 personas hospitalizadas, en UCI otras 8, cuidándose en casa 133 y 149 casos activos de coronavirus, pero, en cambio, el 9 de septiembre ya se contabilizaban 12 ciudadanos hospitalizados, en UCI 9, en su domicilio estaban 476 y además 497 casos activos, es decir, personas ya contagiadas.



“Esto significa que el contagio ha crecido, tenemos una gran preocupación porque no estamos acatando la normatividad y porque no asumimos con responsabilidad el autocuidado”, advierte el funcionario.



“No queremos que existan nuevos casos y que estemos creciendo más del 200 por ciento en solo 20 días”, subraya.



Uno de los fenómenos que más preocupa es el relacionado con la apertura de los grandes centros comerciales y cadenas de negocio en la ciudad, por lo que a sus propietarios les ordena que “tienen que acatar la normatividad vigente y no pensar que todo ha pasado”.



Pero hay otro factor que genera cierto malestar a las autoridades, tiene que ver con la Terminal de Transportes donde se cree que pueden estar llegando algunos pasajeros contagiados y transmitir la enfermedad, motivo por el cual se convocará a los distintos gerentes de las empresas para que asuman compromisos en cuanto se refiere a mayores controles de seguridad.



Con el gremio de los taxistas igualmente se ha planteado redoblar los controles sanitarios, de manera que no se convierta en otro foco de contagio. Una de las formulas que se analizan es la adopción del pico y placa para no afectar el servicio de transporte urbano que prestan alrededor de 600 vehículos.



“Ellos lo que están haciendo es previniendo el contagio, podrán estar tranquilos un día con su familia y estarán contribuyendo con Ipiales”, señala.



Enfatiza Villota que no es un capricho cuando los funcionarios de la administración municipal le piden a la comunidad que debe tener en cuenta todas las pautas de protección personal.



Cuando hasta hace tiempo la curva del contagio estaba descendiendo, ahora nuevamente está creciendo, por lo cual las medidas que adoptó el gobierno local se van a sostener y a fortalecer.



Ahora existe una mayor certeza entre las autoridades acerca de la entrega de pruebas en tiempo real, ante las exigencias que hacen el Ministerio de Salud y el Instituto Departamental de Salud de Nariño.



El alcalde también confirma que hasta el momento Ipiales reporta 80 personas fallecidas con el virus.



“Tenemos que tener mucha atención al autocuidado y el de nuestros seres queridos para evitar el aumento del contagio que hoy tanto nos preocupa”, reitera Villota.



El departamento de Nariño acumula a la fecha 15.587 casos positivos de covid-19, un total de 11. 427 personas recuperadas, 244 están hospitalizados y 590 fallecimientos. El porcentaje de ocupación de camas hospitalarias es del 59.5 por ciento.



Mauricio de La Rosa

Para El Tiempo

Pasto