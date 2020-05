Salud de Tumaco con ‘respiración artificial’ y pronóstico reservado

Al borde del colapso y casi con ‘respiración artificial’ se encuentra la salud en Tumaco, donde por la fuerte incidencia de la pandemia por coronavirus (200 enfermos en la población hasta el viernes con 10 muertos), los pacientes están siendo trasladados a Pasto.

El hospital San Andrés, que además de atender a una población de casi 200.000 habitantes, es referente para otros nueve municipios de la costa Pacífica de Nariño.



Pero está intervenido desde años atrás por los presuntos malos manejos financieros y administrativos de pasadas administraciones y lo que es peor, en la actualidad no cuenta siquiera con una unidad de cuidados intensivos, solo para citar una en la interminable lista de sus necesidades.



“No podemos tapar el Sol con una mano”, es la lacónica expresión del agente especial interventor del centro asistencial, Pedro Espitia, al hablar de la triste realidad en estas instalaciones y, en general, de la salud en el municipio.



Tampoco puede negar que la “situación es crítica” y mucho menos la escasez de equipos, insumos médico quirúrgicos, elementos de bioseguridad y medicamentos.



Pero eso no es todo reconoció Espitia: “Necesito más recurso humano”, porque hay un déficit de enfermeras, auxiliares de enfermería, médicos y especialistas, es decir, falta todo.



“Son muchas cosas que debería tener un hospital para poder enfrentar una situación de estas y nosotros no las tenemos”, admitió Espitia con cierto tono de resignación.



Si bien es cierto que no existe una unidad de cuidados intensivos, sí hay una de cuidados intermedios, aunque sin ventiladores, porque los que prometió el Ministerio de Salud hace un mes aún no llegan.



Con lo que si se cuenta es con un área de expansión con capacidad para 15 camas, entregadas por la Gobernación de Nariño. En medio de tantas limitaciones aseguró: “Hemos trabajado duro este año, lo que ha permitido atender a los pacientes”, y manifestó que en esta emergencia social luchar contra una pandemia, como el coronavirus no es nada fácil. “Los que han fallecido es porque esta es una enfermedad muy agresiva y estamos hablando de un virus muy letal, no le da chance a la gente”, dijo.



La batalla aunque es desigual, el hospital con su personal la está dando, a tal punto que por sus instalaciones ya han pasado más de 120 personas, de las cuales el 10 por ciento confirma contagio con coronavirus, pero salieron victoriosas. En una semana, varios enfermos tenían síntomas y fueron remitidos a hospitales de Pasto. “Hay situaciones que se salen de la posibilidad del manejo del hospital y se deben evacuar”, dijo. Al preguntarle por la situación financiera, Espitia respondió: “Estamos mal”.



MAURICIO DE LA ROSA

PARA EL TIEMPO - PASTO