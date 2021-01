Alcaldesa de Tumaco, Nariño, en desacuerdo con el toque de queda

La alcaldesa de Tumaco (Nariño), María Emilsen Angulo, se mostró en desacuerdo con la adopción del toque de queda y la ley seca en el departamento como lo dispuso el gobernador Jhon Rojas Cabrera, al considerar que a su municipio la pandemia del covid-19 no lo ha golpeado como a otras localidades del departamento.

El mandatario seccional había determinado que ante el incremento de los contagios y la mayor ocupación de camas UCI en hospitales y clínicas de la región, se hace necesario aplicar las medidas en el período comprendido entre el 6 y 11 de enero de 2021, en el horario de 4:00 de la tarde a 5:00 de la madrugada del día siguiente. Además, solicitó a los alcaldes adoptar el pico y cédula y el pico y placa como acciones orientadas a evitar mayores contagios.



En la aclaración que la alcaldesa le hace al Gobernador manifiesta que a los alcaldes no se les brinda la oportunidad en la toma de decisiones, en el sentido de acogerse o no a las medidas.



“Considero que en su momento (el Gobernador) debió consultar a los alcaldes si estábamos de acuerdo o no con esta decisión”, afirmó la funcionaria, quien subrayó que el decreto expedido por la Gobernación de Nariño “no podría tener cobertura para los 64 municipios del departamento porque si bien es cierto entendemos los soportes que tuvo el señor Gobernador, lo que no consideramos es que debieron ser de tipo general para todos los municipios”.



De acuerdo con Angulo, la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus, en el caso de Tumaco, ha mejorado en los últimos meses.



“Hoy tenemos cero por ciento de ocupación de camas UCI para pacientes covid”, afirmó y agregó “no tenemos necesidades de avanzar con una medida tan compleja y tan restrictiva”.



Tras aclarar que “nosotros no tenemos porque asumir este tipo de decisiones”, luego dijo que esa clase de medidas afectan de manera directa la economía de Tumaco, la cual gira alrededor de la actividad turística, cuyos empresarios habían mostrado su complacencia porque en los últimos meses se habían recuperado de las millonarias pérdidas que les ocasionó la pandemia el año pasado.



De manera puntual expresó que para este fin de semana y puente festivo los empresarios estaban esperando una buena afluencia de turismo hasta las playas del Morro, El Bajito y Bocagrande, en procura de recuperar su debilitado sector.



La alcaldesa insistió que ha intentado en varias ocasiones dialogar con el Gobernador para exponer su criterio, pero no lo ha conseguido, por lo que procedió a dirigirle una comunicación haciendo una solicitud orientada a modificar el decreto que excluya a Tumaco del toque de queda y ley seca.



“De no ser así, lamentablemente tendríamos nosotros que acoger y respetar la decisión tomada por el mandatario departamental”, añadió.



Sin hacer mención a la posición asumida por la alcaldesa de Tumaco, el gerente del Covid -19 en Nariño, Mario Benavides, reconoció que la región registra un pico del contagio más alto que el reportado entre julio y agosto del año anterior, por lo que hizo un llamado a los alcaldes del departamento a hacer cumplir las medidas adoptadas como el toque de queda y la ley seca.



“Es importante no solamente el compromiso de la ciudadanía para acatar estas medidas, sino de los mandatarios locales, la Policía Nacional para que se cumplan los horarios”, sostuvo el funcionario, quien añadió que más del 70 por ciento de los nariñenses contagiados están entre los 20 y 50 años de edad.



Mauricio De la Rosa

Para El Tiempo

Pasto

