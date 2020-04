En Tumaco hay que esperar lo peor por coronavirus, advierte Alcaldesa

La mandataria del puerto del Pacífico en Nariño dijo que ante la desatención a los llamados por los riesgos de contagio "en estas bóvedas nos enterraremos muchos por el covid-19. Es lamentable el nivel de irresponsabilidad con la que algunos tumaqueños han asumido esta pandemia"..



El municipio está en la frontera con Ecuador, el país suramericano más golpeado por el coronavirus. El llamado de la Alcaldesa se sumó al del gobernador nariñense, Jhon Jairo Rojas, quien en una carta al Presidente le pide una intervención ante los riesgos pese a que la frontera está cerrada. “En realidad sigue abierta por el intercambio entre las comunidades limítrofes a través de pasos y trochas ilegales que históricamente han existido”.

La Alcaldesa llegó hasta el parque cementerio San Andrés, en donde se terminan de construir 300 bóvedas, a las que se agregarán otras donadas por la Cruz Roja. Recordó que en 2016 cuando ocupaba ese mismo cargo.se compró el lote para ampliar el camposanto.



En ese sitio, la gobernante anunció la muerte de un bebé como el primer caso confirmado de coronavirus en el puerto del Pacífico.



"Es el primer caso confirmado, pero claramente Tumaco debe tener muchísimos casos más.. Se trata de un menor, de 6 meses, que empezó a ser atendido acá en Tumaco porque presentó afectaciones en su salud. Y debido a que no mejoraba fue trasladado a Pasto. Aquí se le hizo la prueba y resultó positiva", dijo la Alcaldesa.

El bebé, es hijo de una menor de edad. Entre los familiares está la abuela del bebé que procedía de Ecuador. y vino a un entierro en Tumaco.



"Lamentamos en el alma la muerte del bebé y expresamos solidaridad a toda la familia. Todos sus integrantes deben pasar a prueba", dijo la gobernante.



Anotó que ante la irresponsabilidad de muchos habitantes "no nos queda más que pensar en lo peor . Hoy en este cementerio vamos en forma inmediata a levantar la construcción de unas 500 bóvedas donde seguramente nos enterraremos muchos por causa del covid-19 . Es lamentable y triste que mucha gente ande en la calle como sin nada. Dios permita que ante este primer doloroso caso de coronavirus y la sospecha de otros, los tumaqueños entren en conciencia y ayuden a las autoridades a intentar salvaguardar sus vidas. Es hora de ponernos la mano en el corazón y de evitar que la pandemia sea más grande, que no podamos ver a nuestros seres queridos, que colapse el hospital Divino Niño, que veamos morir a nuestra gente en la calle y tengamos que venir a meter los muertos en estos huecos porque no atendemos los llamados".