El saludo de Giovanni del Colle Russo era dulce como sus ideas para el paladar de niños, niñas y grandes.



Por eso, su muerte en la mañana del lunes causó luto en Tuluá, centro del Valle del Cauca.

Allí era posible cruzarse con el italiano que se enamoró de la Ciudad Corazón. Como persona reservada, no todos lo conocían por traer la fórmula italiana de la Nucita, palabra nacida de la nuez, infaltable en no pocas loncheras.



Se casó con Luz Marina Isaziga Lozano, dama voluntaria en la comunidad. Se conocieron a los seis meses de la llegada de Giovanni del Colle Russo al país. No sabía hablar bien el idioma, pero fue un flechazo inmediato.



Doña Luz Marina cuenta que junto a expertos orientó la importación de máquinas para las delicias de Colombina, la empresa vallecaucana.



Ella recuerda cómo lo acogieron Hernando Caicedo y don Ariosto. Comenta que su esposo era conocedor de la chocolatería y se mostraba entusiasmado por su trabajo.



Estaba orgullo de haber pertenecido a la empresa. Del Colle Russo, natal de Sicilia, quien estudió en Suiza y trabajó en 2 chocolateras en Italia, vino por un año, pero vivió 45.



Debió aprender español a su llegada. Con los años fue docente de italiano.



La esposa dice que era una persona sincera, amable y maravillosa.



Lo que no pudo dejar a tiempo fue que desde los 14 años se apegó al cigarrillo. Llegó a fumarse una cajetilla diaria. Con los años rebajó el consumo a una decenas de cigarros, pero resultó duro cuando perdió el olfato y sabor para probar el chocolate.



En la pandemia del covid le dijeron que no se conseguían cigarrillos. Vivió sus últimos años como pensionado.



En enero le tocó una afección pulmonar y murió el lunes 20 de junio, a sus 87 años.



La velación tuvo lugar en la Funeraria Campos de Paz de Tuluá. El sepelio fue el martes. Su recuerdo en estos lares siempre será de chocolate.

