Escuche la nueva canción del Salsódromo de la Fería de Cali

Con la autoría del compositor y arreglista José Aguirre, el vocalista Tito Murillo pone la voz del tema oficial del desfile del 25 de diciembre.

En la Feria del Cali, el tema 'Arte y parte' es la canción oficial del Salsódromo 2018 que este año lleva por nombre: Cali, Mujer Divina.

En la letra se resalta el papel de la mujer por su aporte inagotable a la sociedad .“Es un tema muy álgido y delicado. Me tomó tiempo hacerla, pero le puse mucho corazón para lograr que le llegue a la gente y, a la vez, sea una canción rumbera. En la letra hacemos un llamando a la coherencia y al respeto. La mujer es un ser hermoso, un ser divino y un ser dador de vida. Hoy tenemos que pedirles perdón porque se han cometido muchas injusticias con ellas. Necesitamos igualdad en todo sentido”, explicó José Aguirre, también director del Grupo Niche.

Ensayo del Salsódromo para la Feria 2018

El compositor dijo que anhela que este mensaje en el desfile del Salsódromo sea de impacto y pronto llegue el día en que no se vuelva a hablar de violencia contra la mujer. “A los asistentes a la 61 Feria de Cali y a los caleños en general, les recuerdo que a ellas se les quiere, se les ama y se les respeta. Tenemos que evolucionar como sociedad y ponerle fin a este flagelo”.



El lanzamiento del video de ‘Arte y Parte’ se realizó en el marco del Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer, conmemoración liderada por la Alcaldía de Cali.

Compositor José Aguirre, director de Grupo Niche

Esta es la letra de la canción ‘Arte y Parte’:Mujer

Tú eres fuente que da vida



Mujer

Tu piel, es amor y confianza

Tu magia

Es radiante y sencilla



Melodía que construye

Que erige y que inspira

Tienes derecho a expresarte



Es que tú eres Arte y Parte

En todas las esferas de la vida



Tu aporte es inagotable

Como dama independiente y consciente

Empoderada, capaz inteligente



Madre, hija, esposa, hermana

Modelo, artista, campesina y gerente



Debemos entender que la vida cambió

Que el maltrato no va y exigir

Que no muera una más (bis)

Madre, hija, esposa, hermana

Modelo, artista, campesina y gerente...

Ensayo del Salsódromo para la Feria 2018

Hay que romper paradigmas

No podemos seguir en las mismas

Ni techos de cristal ni diamante



Es que tú eres arte y parte

No hay que elegir entre trabajo y familia



Todo se puede si se concilia

Caminar por la calle tranquila



Es un derecho natural de la vida

Debemos entender que la vida cambió

Que el maltrato no va y exigir



Que no muera una más (bis)

Dile no a la humillación

Pa´ el maltrato no hay razón

No hay que darlo por hecho

Tenemos igualdad de derechos

Haz respetar lo que sientes

Que no te trabajen la mente

Rompe las cadenas que te atan



Se acabó que por nada te matan

Rap:

Dile no la indiferencia

Asume el problema con conciencia



Mañana puedes ser tu o tú o tu

No hay solución si hay indolencia

Parar de plano la violencia

Recházala, pero con vehemencia

Física, económica, psicológica

Verbal y laboral

Hay que reconocer que todo está mal



Mujer valiente

La sociedad no ha sido inteligente, ni coherente

Hay que pedirte perdón

De una vez y para siempre

Tenlo presente.



CALI.