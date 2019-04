En Rosas, familiares continúan en la búsqueda de sus seres queridos

Familiares de las víctimas de la avalancha en la vereda de Portachuelo, municipio de Rosas, Cauca, en medio del lodo y las piedras continúan en la búsqueda de sus seres queridos.

Jesús Eduardo Pérez viajó desde Cali para buscar a su tío, a su prima y a unos amigos que, hasta ahora, siguen sin aparecer, después de la tragedia ocurrida en la madrugada del domingo.



“Yo me enteré ayer, a las 5:00 de la mañana porque me llamó una prima de aquí de Portachuelo que había ocurrido una tragedia, e inmediatamente vinimos a realizar la búsqueda de la mujer de mi tío, los cuñados, los suegros de mi tío y varios amigos”, contó Pérez.



Aunque afirma que ya habían sido advertidos sobre el peligro en el que estaban, la municipalidad no reubicó a la gente.



Esta tragedia ocurrida a las 3:00 a.m. del Domingo de Resurrección, cuando la montaña se vino abajo, deja un saldo de 17 personas muertas y 18 desaparecidas, según las autoridades de socorro.



El Puesto de Mando Unificado, (PMU), publicó la lista preliminar de las personas sin vida que, hasta el momento han sido rescatadas.



Franklin Meneses, Geraldine Torres, Jenny Patricia Torres, Edward Ancizar Hernández, Maritza Tintinago, Julio Torres, Deyfa Quiñones, Elsa Mireya Chimborazo, Luis Carlos Bedoya Paz, Oscar Iván Cepeda, Wilmer Yesid campo, Gloria Macías Guaca, Isabela Torres (2 años), Ashley Bolaños (8 Años), Angie Dorado (12 años), John Alejandro Gómez (menor) y una última persona aún sin identificar.



Muy temprano, este lunes, las familias retomaron la búsqueda de sus víctimas por sus propios medios, señalan que, hasta el momento, no ha llegado ninguna autoridad al sitio.



“Perdí a 13 familiares, todos agricultores, vivían de cultivar plátano, café, yuca, todo eso se perdió, ahora solo pido que no me dejen sola para enterrar a mis primos, cuñados, tíos”, dijo María Edilma Macías, una de las afectadas.



Alcibiades Macías es una de las personas que no ha parado en la búsqueda de sus familiares. Hasta el momento se han encontrado ocho cuerpos sin vida, aún faltan cinco.

Es triste ver a una familia enterrada entre el lodo, no haber en quién esperanzarse FACEBOOK

TWITTER

“Ahora solo un hijo me quedó, todos los demás quedaron sepultados”, dijo Macías.



Darío Torres Imbachí, quien perdió a varios de sus familiares en el alud de tierra recordó que hace dos años, mediante un estudio, se descubrió que había una falla geológica por la vereda de Portachuelo.

Hemos estado en riesgo

siempre FACEBOOK

TWITTER

“Cuando el invierno se recrudece las familias sufren mucho”, anotó Imbachí.



Andrés Gómez, coordinador de la oficina de Gestión del Riesgo y Desastres del Cauca, indicó que en el sector donde ocurrió el deslizamiento ya se había señalado como una zona de riesgo alto ante un fenómeno natural.



Ante la crítica situación, el alcalde de Rosas, Jesús Eduardo Díaz pidió ayuda inmediata para los damnificados.



“Necesitamos trasladar a algunas personas que quedan en inminente riesgo”, señaló el mandatario.



Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados a la sede de Medicina Legal en Popayán, mientras que los cinco heridos que fueron llevados al hospital de Rosas ya se encuentran estables.