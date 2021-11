Niña se fugó de hogar sustituto y mamá dice que fue por los abusos

Ante la Fiscalía Seccional de Roldanillo, en el norte del Valle del Cauca, la mamá de la niña llegó a formular la denuncia sobre los presuntos abusos a los que la habrían sometido en un hogar sustituto asignado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).



El abogado Mario Germán Echeverry Molina, como apoderado de la víctima, pidió que ella esté a salvo y con su familia. El Instituto la tiene bajo su custodia.



El pasado martes 2 de noviembre, Jhoanna, madre de una niña de 12 años, acudió a la Fiscalía Seccional de Roldanillo, para informar que "estando enterada sobre la obligación de denunciar...Me permito presentar denuncia para que se investiguen los presuntos delitos de acceso carnal violencia con circunstancias de agravación punitiva".



En la diligencia, ella señala a un joven, que creció a cargo del ICBF y es habitante del hogar, y la presunta complicidad de la madre sustituta.



De acuerdo con Jhoanna, su hija le aseguró que un joven abusó y accedió carnalmente en forma violenta de ella en varias oportunidades, cuando se encontraba bajo la protección del ICBF, en un hogar sustituto.

El abogado Mario Germán Echeverry Foto: Archivo particular

El abogado Mario Germán Echeverry, apoderado de la víctima, le solicitó a Bienestar Familiar que clarifique lo que informa la menor y que se entienda que ella no quiere regresar a un hogar sustituto.



La denunciante incluye a la madre sustituta porque "a pesar de las quejas e información de mi hija, hizo caso omiso y nunca hizo nada para salvaguardarla".



La madre de la niña admite que en el pasado tuvo problemas con el consumo de marihuana y alcohol.



"Fui algo descuidada con la crianza de mis hijos, razón por la cual, luego de haber entregado la custodia de mi hija a una tía paterna, en donde me enteré que era obligada a realizar labores inapropiadas para una niña, cargando tierra y ladrillos, además de hacer todas las labores domésticas, a pesar que tenía 10 años de edad", confiesa.



En diciembre de 2020 , ella recurrió a Bienestar Familiar en Roldanillo, en donde dispusieron que se llevarían la niña a un hogar sustituto.

No permitieron que mi mamá se hiciera cargo de la niña. Ellos dijeron que no, porque el padrastro era abusador sexual, cosa que es falsa, porque yo me críe con él y mis hermanas y nunca nos pasó nada FACEBOOK

Jhoanna asegura que la entregaron a un hogar de Roldanillo, donde nunca se la dejaron ver ni permitieron que "mi mamá se hiciera cargo de la niña. Ellos me dijeron que no, porque el padrastro era un abusador sexual, cosa que es absolutamente falsa porque yo crecí con él y todas mis hermanas y nunca nos pasó nada".



En el relato, la mujer cuenta que el 20 de octubre, a las 7:00 de la noche, la madre sustituta se le presentó en la casa a informar que su hija se había fugado y a preguntar si estaba allí.



"Fue a donde yo vivo...a informarme que mi hija se había fugado a esa hora..yo le dije que era ella quien debía darme información porque era quien tenía la custodia", contó la denunciante.



Afirmó que la señora "no quiso entrar a la casa y nos enseñó un papel que mi hija había dejado, rasgando un pedazo de la misma sin permitirnos leer y solo leyó donde decía que se iba para donde la mamá. Mi sobrino le preguntó por qué la había rasgado y ella se hizo la loca y me dijo que iba a dar aviso a las autoridad porque le cerraban el hogar".



Jhoanna asegura que siguió buscando a su hija. En la denuncia cita a una funcionaria que le dijo que la niña no estaba perdida, sino fugada.



"Empezaron a culparme y amenazarme que porque, según ella, yo tenía la niña...fuí a la Infancia y Adolescencia de la Sijín, a Bienestar, y siempre me decían lo mismo, y me dijeron que fuera a los hospitales y a la morgue", dijo.

Cómo duele ver qué autoridades no se comuniquen, parece que solo esperan llamada que les haga más fácil su trabajo, mientras siento que la vida se me va en un suspiro tratando de encontrarte princesa FACEBOOK

En redes, Johanna deja ver el drama de esperar a su hija sin noticias.



"Cómo duele ver qué las autoridades no se comuniquen, parece que solo están a la espera de una llamada que les haga más fácil su trabajo mientras yo siento que la vida se me va en un suspiro tratando de encontrarte princesa, pero no dejaré de buscarte ni un solo día hasta que regreses", escribió.



Prosiguió así: "No sientas miedo, mi amor, nadie podrá dañarte mientras. Dios sea tu compañero, él está a tu lado hija. Lo siento mi corazón no puede engañarme. Una madre no se equivoca y aunque el dolor me atormenta la fe en él me alimenta cada día la esperanza".



En redes, le decían que se debía hacer una marcha para que la niña apareciera. Pasados 12 días, Jhoanna recibió una llamada de la hija que le dijo que tenía algo que contarle.



La niña le aseguró que a los dos meses de estar en el hogar, la señora madre sustituta la mandó a bajar una cobija del segundo piso que estaba en el techo y que le pidiera el favor a un joven que reside en el hogar y que ha estado en proceso adopción durante años.



De acuerdo con la niña, el hombre intentó besarla. La denuncia dice que la niña le dijo a la madre sustituta, pero que no le creyó. En las semanas siguientes, vinieron cinco o seis abusos.



La menor le aseguró a la mamá que como no le creían decidió volarse en la tarde del 20 de octubre, cuando la dejaron sola.



"Que se haga justicia, ni mi niña ni otra niña ni ninguna porque todas y todos merecen respeto. No quedará en la impunidad porque con mi vida me encargaré de que quienes estén implicados paguen por ello", apuntó la madre.

