Roldanillo, el pueblo donde los niños respiran y sienten el arte

Cualquier habitante de Roldanillo, municipio ubicado al norte del Valle del Cauca, donde cualquier persona, sin importar su edad, profesión, condición social o credo religioso, tiene cierto nivel de sensibilidad hacia el arte. Incluso, muchos artistas que lo han visitado, lo consideran como un pueblo culto para el arte.



Esta identidad artística la atribuyen a la influencia del maestro Omar Rayo, pero en especial, a su Concurso de dibujo infantil a color que completa 47 años y del cual se dice que casi todos sus habitantes han participado en él.

Cuenta la poeta Águeda Pizarro, directora del Museo Rayo, que el concurso fue una idea gestada por el maestro Omar Rayo, quien tenía proyectada la construcción del museo años después.



“Omar decidió que iba a preparar a los niños para el museo y el arte, entonces resolvió hacer el Concurso de dibujo infantil a color, como se llamaba, y se convocó a todos los niños de Roldanillo a que fueran al parque de la Ermita”, recuerda la poeta.



Para ello, habían perifoneado sobre el concurso por calles del municipio nortevallecaucano y a través del voz a voz dieron cuenta de este hecho.



El resultado para la poeta Pizarro y su esposo, Omar Rayo, no pudo ser mejor: la convocatoria sobrepasó las expectativas, pues el maestro, en el parque de La Ermita, no se dio abasto para repartir lápices y papeles a una multitud de niños y niñas ávidos por expresar su creatividad a través del concurso. Tanto fue así, que muchos pequeños se le abalanzaron y lo tumbaron, tal como lo recuerda Pizarro.



“Llegaban más y más niños al parque, parecían muchísimos; algunos de ellos no tenían zapatos, unos eran pobres, otros ricos, pero tenían el parque abigarrado”, cuenta la maestra.



Para la pareja de artistas, esta convocatoria fue un buen presagio y los llenó de más ilusión para darle vida al museo, que tiene como base a los niños.

“El concurso también sirvió para anunciar y definir el futuro del museo alrededor de los niños y las niñas, y como eje para el concepto del museo de la juventud”, dice.



Es por eso que no duda en decir que dicha edificación de arte y cultura fue “un golpe de genialidad de Omar Rayo”, pues la considera como “una empresa audaz y futurista para preparar y transformar al pueblo para lo que se venía”.



Cuando el museo fue una realidad, con el concurso no ‘le cabía un solo alfiler’; niños y niñas en todos sus espacios haciendo sus mejores dibujos.

Tema: Que vuele la imaginación

Al principio los pequeños dibujaban sobre una temática pero luego dejaron el tema libre, donde expresaron sus pensamientos e inquietudes sobre muchos temas.



“En el último concurso hubo muchas referencias al covid, así que dibujan según lo que estén viviendo en el mundo. En otras ocasiones hacían también versiones de las obras de Rayo, así como autorretratos y mundos surreales”, explica Pizarro.



El concurso ha impactado la vida de los habitantes de Roldanillo y poblaciones cercanas, debido a que cuentan con un nivel de sensibilización y mirada hacia el arte que fue construida por más de cuatro décadas; un proceso de formación de públicos para el mañana.



Esa misma identidad también ha producido grandes artistas que al igual que Omar Rayo, también hacen camino en el arte.

En el concurso pueden participar niños y niñas entre los 4 y 12 años de edad. Foto: Archivo particular

“Hay un grupo de siete artistas que viven en México, como entre ellos, Ordóñez, Diego Montoya y Gerard Fernández que viven en México y están conectados con el museo de Zacatecas. Ese grupo se quedaron en el exterior haciendo carrera, mientras otros se han quedado acá exponiendo”, destaca la poeta.



Sin lugar a dudas, la pandemia le dio otra dinámica al concurso, que ahora es virtual, y aun así, los pequeños envían sus trabajos a través de una plataforma. Tan solo en la edición del año pasado participaron 3500 niños de diferentes lugares.



“Ahora es virtual y no vamos a ver a los niños tirados en el piso del museo, sino que van a mandar sus dibujos y eso para mí no es bonito pero es muy importante seguir haciéndolo”, agrega.

Se acerca una nueva edición

Las inscripciones para el Concurso de dibujo infantil a color están abiertas hasta el 10 de abril, fecha en la que deberán entregar sus dibujos. La premiación se hará el 30 de abril, a las 3 de la tarde en el Facebook Live del Museo Rayo (@museorayo1981), en el que además habrá un espectáculo infantil.



Se debe tener en cuenta que el tema para el concurso es libre y debe ser elaborado a lápiz, color, lapicero, marcador o crayola.

Los afiches del concurso también son no de los aspectos llamativos del evento. Foto: Archivo particular

No se aceptan dibujos con vinilo, tempera, acuarela, óleo o acrílico.



La empresa de energía Celsia entregará los premios a los ganadores.



Este evento es apoyado por el Ministerio de Cultura a través del Programa Nacional de Concertación Cultural, la Gobernación del Valle del Cauca y la Alcaldía Municipal de Roldanillo.



Para más detalles, escriba a la línea de Whatsapp: 312 2708388.



JOSÉ ANTONIO MINOTA HURTADO

CALI

