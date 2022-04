Los 'motoladrones', como se conoce a bandas que realizan rondas y cometen robos a transeúntes, conductores o pasajeros de vehículos, han dejado más de un drama en la capital del Valle del Cauca.



Desde distintos sectores ciudadanos se pide presencia real de autoridades, especialmente, durante la noche.



En un video se aprecia cuando al menos tres motocicletas, en una de las cuales viaja una mujer, han virtualmente cercado a la conductora de uno de esos vehículos.



Es una noche de lluvia, de poca visibilidad bajo las luces del alumbrado público, a la altura de la calle 44 con carrera 11, nororiente de la ciudad. En medio de un forcejeo, la conductora se va al suelo. Ella intenta que no le roben la moto.



Algunos motociclistas pasan, pero siguen de largo al creer que la están auxiliando. En esas circunstancias, en la resistencia, le dispararan, al parecer, con arma traumática.



La víctima identificada como Carol Villarreal cae al piso, al igual que la moto. En medio del incidente ha recibido un impacto en el rostro y otro en un brazo.



Uno de los asaltantes recoge la moto del asfalto y arranca con sus cómplices. También despojaron del celular a la mujer.



Villarreal, de 26 años, fue llevada a un centro asistencial, donde se atendieron de urgencia sus heridas.



La familia dice que ahora se requiere una cirugía estética que no está cubierta por seguros. En ese sentido, pide solidaridad para que pueda recibir el procedimiento y no exponerse ante los riesgos de una infección.



La Policía señaló que está atento a un seguimiento para identificar y localizar a los asaltantes.

