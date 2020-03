Plantón universitario por presuntos abusos y maltrato a 7 mujeres

El primer piso del edificio administrativo de la Universidad del Valle amaneció ayer con un particular plantón con ropa, fotografías en una de las paredes y pendones con frases en contra de un presunto violador.

Se trata de la protesta de un colectivo en solidaridad con siete mujeres que se declaran víctimas de abusos sexuales, extorsiones, y matratos físicos y psicológicos.



Tres de ellas son universitarias en Cali y entre las cuatro restantes habría una menor de edad.

El plantón llamó la atención desde temprano y, según el colectivo, se busca extender un rechazo a cualquier atentado contra la equidad de género.



El presunto abusador, de acuerdo con una de las siete víctimas, también es un universitario en una institución de educación superior en la capital del Valle del Cauca.



La joven relató que conoció al estudiante porque la contactó por redes sociales; luego él le enviaba mensajes. Ella sostuvo que el ataque fue en la casa del agresor, en zona rural de Cali, luego de un año de diálogos alrededor de temas como fotografía, literatura y otros.



La víctima dijo que ella afrontaba una difícil situación personal y que al requerir un sitio para su estadía en la noche, él le habría dicho que no tenía inconveniente si subían a su vivienda en la zona rural.



De madrugada, según el testimonio de la universitaria, él abusó de ella.



En casi todos los casos, el estudiante solía ser amable y una de sus maneras de atraer era con sus conocimientos en fotografía.



Entre las siete víctimas estarían dos jóvenes que habrían sido pareja del presunto atacante.



En la Universidad del Valle, sus directivas conocieron el plantón, pero no tienen una información oficial de autoridades competentes para pronunciarse.



Una de las afectadas dijo que estos hechos no ocurrieron en instalaciones universitarias de la ciudad. El colectivo de mujeres instó a que en la ciudad, las autoridades y estamentos universitarios sean mucho más activos, en cuanto a estas denuncias, porque, como en estos casos, muchas de las víctimas sienten que no reciben el apoyo correspondiente.



Ese grupo recalcó que el llamado es para que haya acciones frente a las víctimas de violaciones, abusos y otros maltratos. En el acto estuvo Tamboras Insurrectas, colectivo que defiende “el derecho a decidir libremente y la lucha por los derechos de mujeres y niñas”.



En la Fiscalía no se logró una información oficial de los casos.



El Instituto Nacional de Medicina Legal dijo que las principales denuncias por presunto delito sexual en el Valle del Cauca se siguen registrando en Cali.



CALI