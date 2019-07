En Pasto, artesanos de carrozas se niegan a participar en el Carnaval

Las hermosas y gigantescas carrozas que tanto impactan a propios y extraños cada comienzo de año en Pasto, durante el Carnaval de Negros y Blancos, podrían no salir en el 2020. Los artesanos que las elaboran anunciaron que no están en condiciones de diseñarlas si la Alcaldía no incrementa sus aportes.

Un total de 38 artesanos, en un sorpresivo comunicado a la opinión pública, manifestaron su inconformidad por el incumplimiento a un acuerdo pactado el pasado 24 de mayo con el alcalde de Pasto, Pedro Vicente Obando, donde se contemplaba un eventual incremento económico.



En la reunión, el mandatario se había comprometido a darles una respuesta el pasado 16 de junio pero, eso no sucedió.



Según los artesanos, en los últimos tres años no se ha registrado un avance importante frente al aporte que deben recibir por parte de la Administración Municipal, en virtud de que el Carnaval es un evento público que genera desarrollo económico, social y cultural para la ciudad.



“Los artistas siguen cargando históricamente el peso de la inversión, en un alto porcentaje, por las obras artísticas, afectando el patrimonio económico de sus familias”, señalaron en su comunicado.



Los artesanos le dijeron al Alcalde que “han definido no ser parte del Carnaval en su versión 2020, si el aporte a la calidad no representa las mínimas necesidades ya expuestas”.



Además, le manifestaron a la ciudadanía de Pasto que su decisión de no salir en el desfile del 6 de enero de 2020 no debe tomarse como una exigencia, ni tampoco como una amenaza.



“Por el contrario, pedimos que se entienda como una necesidad a cubrir en favor de las obras y de los artistas que, históricamente, somos quienes que con nuestros pequeños recursos hemos logrado sacar adelante un carnaval de talla mundial”, indicaron en el comunicado.



Según el Alcalde, en la última reunión de Corpocarnaval, de la que también hacen parte los artistas y cultores a través de las Asociaciones Asoarca y Caminantes, “se llegó a un acuerdo inicial según el cual se les haría un aumento del 10 por ciento al valor que vienen recibiendo por concepto del aporte a la calidad”.



Obando manifestó que si el incremento ya planteado es adoptado por las partes, entonces los recursos necesarios deberán ser incorporados en el presupuesto de la vigencia 2020 de Corpocarnaval y a su vez en el presupuesto general del municipio, que será debatido y aprobado por el Concejo a partir de octubre de este año.

El artesano Leonardo Zarama reconoció los acercamientos con el Alcalde, “pero no hemos tenido una respuesta positiva, han pasado más de 10 años y no se han hecho aumentos al aporte a la calidad”.



“Si el alcalde esta vez pudo con el onomástico de la ciudad, en el que se gastó mucho dinero, cómo no va a poder con algo que es tan nuestro como el Carnaval de Negros y Blancos”, dijo Zarama.



El artesano dijo que el aporte que recibe cada año asciende a 20 millones de pesos.



“Pero ahora, la elaboración de una carroza nos cuesta en promedio entre 50 y 60 millones de pesos”, dijo Zarama.