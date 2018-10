‘En noviembre arrancaría la reestructuración de Emcali’

Año y medio es el tiempo que les queda a alcalde Maurice Armitage y al ingeniero Gustavo Jaramillo, como gerente de las Empresas Municipales de Cali (Emcali), para dejarla con una reestructuración de la planta de cargos en marcha, que empezaría en noviembre, además de proyectos claves para la ciudad, con recursos asegurados por el pago de la deuda a la Nación.

Emcali contrajo esa deuda, hoy por cerca de 1,6 billones de pesos, en los años 90, cuando el Gobierno Nacional avaló créditos para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Ptar), que reduce la contaminación del río Cauca.

El Sindicato de Trabajadores de Emcali (Sintraemcali) sostiene que este pasivo es impagable en los siete años que restan para que la entidad se ponga al día, pero el gerente Jaramillo es optimista e inclusive, en que la Nación tendría voluntad en devolver hasta los pagos de intereses.



Usted ha hablado de una reestructuración de Emcali, ¿cómo va ese proceso?



Nuestro plan de trabajo en este año y medio es poner a rodar todo el andamiaje del Plan Estratégico para lo cual surtiremos algunos pasos iniciales, como acomodar la estructura de Emcali a lo que propone la Universidad del Valle (en un estudio) en cuanto a movimientos internos.



¿Cuándo termina ese estudio?



Lo más seguro es que en octubre queda aprobado por la junta directiva de Emcali y empezaremos la implementación de todos los movimientos internos de la empresa con respecto a la planta de cómo debe quedar. Una de las propuestas es bajarle costos a la unidad de Telecomunicaciones, buscando la sostenibilidad del componente. Pero quiero dejar claridad que ellos (la Universidad del Valle) no proponen sacar gente, sino eliminar cargos. Obviamente nosotros al interior tenemos qué mirar cómo reubicamos ese personal porque por las convenciones colectivas, Emcali no puede sacar a un trabajador oficial. Lo que haremos es reubicar a ese personal, conforme a la propuesta que hace la Universidad del Valle. El resultado al final es aumentar un poco la planta de trabajadores oficiales, fortaleciendo las Unidades de Acueducto y Energía.



¿Cuándo arranca esa reestructuración?



Este año. Tenemos muy poco tiempo y también le pedimos al Ministro que autorizara a Emcali endeudarse para los retiros voluntarios. Cerca de 300 funcionarios me han manifestado que quieren irse de la empresa



¿Qué propone Univalle en cuanto a la nómina de Telecomunicaciones?



En este momento hay 650 personas aproximadamente. La universidad propone aproximadamente 350 personas. A la fuerza laboral que se requiere para hacer reparaciones e instalaciones se le debería pagar por cada actividad que realice. En pocas palabras, la unidad estratégica no es viable si se le cargan costos fijos altos por este personal, se hagan o no se hagan instalaciones, se hagan o no se hagan reparaciones.



¿A cuánto asciende la nómina de Telecomunicaciones?



Aproximadamente a 100.000 millones de pesos al año. Entonces, desde el punto de vista financiero no es viable para ninguna empresa tener unos costos fijos en este componente, cuando el mercado y los ingresos no te están dando para pagar esos costos tan altos. En 2017, por ejemplo, los ingresos de Telecomunicaciones fueron del orden de los 150.000 millones de pesos y los costos aproximados fueron 250.000 millones de pesos, una pérdida de 100.000 millones. Lo que propone el estudio de la Universidad del Valle es reducir costos fijos de la unidad estratégica y tener costos variables amarrados al ingreso.



¿Cómo va la alianza con la firma uruguaya Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel)?



Todavía no se han definido los términos.



Pero sí habrá alianza



Es una alianza.



¿Cuándo se hará?



Todavía le falta. Hasta que no se establezcan claramente cuáles son las condiciones no podemos decir cuándo. Incluso en el Plan Estratégico Corporativo 2018-2023, están planteadas alianzas con expertos que puedan beneficiar tanto los ingresos como los costos de la empresa. Esa empresa pondrá mano de obra que ayudará también a soportar la mano de obra que nosotros tenemos.



Cuando dice que el Plan Estratégico propone alianzas, ¿también se refiere a Acueducto y Energía?



En términos generales, el estudio también menciona que en Acueducto y en Energía pueden haber actividades que requiera la empresa, pero que no son actividades permanentes en el tiempo. Por ejemplo, si se va hacer un plan de choque, de cambio de medidores en la ciudad se hace puntual, pero eso no se va hacer todos los años.



¿Cómo está Emcali?



Voy a hablar de resultados. El año pasado, la empresa dio aproximadamente 50.000 millones de pesos de utilidad operacional.



¿Se sintió satisfecho?



Obviamente que no. Emcali es una empresa que tiene que dar mucho más. Tiene que generar una utilidad muy superior. Primero, Emcali debe tener un nivel de inversión al año que permita que la empresa no pierda valor en el tiempo. Segundo, Emcali debe ser el motor de desarrollo de la ciudad como ocurre en Medellín con EPM, antes de lo de Hidroituango EPM estaba aportando 1,5 billones de pesos al año al municipio. Este año cerca de menos del billón, pero Emcali no le da plata al municipio y en algunas aspectos, el municipio sostiene Emcali. Pero, la empresa está afectada moralmente por dentro y por fuera. Se han detectado muchísimas empresas en Cali con redes fraudulentas. Emcali deja de percibir aproximadamente 500.000 millones de pesos al año por pérdidas comerciales de acueducto y energía.

Si la empresa está tan crítica, ¿cómo ha hecho para el pago de la deuda del billón de pesos a la Nación por la PTAR?



En datos aproximados haya o no haya deuda, Emcali debe tener un nivel alto de inversión en la ciudad. Debe tener un presupuesto anual importante. Estamos pagando recursos a la Nación y ésta a su vez nos los devuelve para invertir. La deuda es cerca de 1,6 billones de pesos. Estamos pagando la deuda desde el 2016. Empezamos a pagar y la Nación empezó a retornar.



¿Esa plata en qué se ha invertido?



En la optimización de la PTAR inicialmente y para el próximo año en el Plan Maestro del Acueducto y Alcantarillado, en reposicion de redes, en la linea de aduccion nueva del acueducto de San Antonio y lo mas importante, en la solucion de agua para Cali, el proyecto de filtración en el lecho del río Cauca.



¿Cuánto cuestan?



Cerca de 200.000 millones de pesos que fueron aprobados por el Ministerio de Vivienda.



Hace dos años empezó el pago, ¿cuándo se inició esa devolución de la plata?



En promedio, (por cada proyecto) se podría demorar 18 meses. Lo demorado es que les den viabilidad técnica a los proyectos. Pero volviendo el tema de la deuda, el Gobierno nos va a devolver un billón 250.000 millones de pesos. Además, la semana pasada estuve con el alcalde Armitage hablando con el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Le manifestamos lo importante que sería para la empresa si nos devolvieran 350.000 millones de pesos adicionales.



¿ Son los intereses que también ha mencionado el Alcalde, esperando que la Nación también los devuelva a Cali?



Sí.



¿Qué respondió el Gobierno?



Manifestaron toda su voluntad en hacerlo. Aún no nos han notificado oficialmente que lo van a hacer, pero el ministro Carrasquilla estuvo muy dispuesto, de esta manera tendríamos la totalidad de la deuda reinvertida en Cali.



¿Qué piensa de lo que dice Sintraemcali de que la deuda del billón de pesos es impagable al 2025. Que en solo ese año, el monto sería de 351.000 millones de pesos y que el municipio quedaría enredado y sin salida?



Vuelvo y digo. Si Emcali no perdiera 100.000 millones de pesos al año en Telecomunicaciones, si Emcali tuviera unos mayores ingresos para poner todo el recurso que se deja de percibir por el tema de fraude y de pérdidas comerciales, Emcali generaría mucho más en utilidades al año que le permitirían pagar la deuda e invertir en el municipio.

La entrega de cable submarino está a punto

Hay proyectos que siguen generando inquietudes entre concejales de Cali, como el cable submarino del Pacífico con una inversión de 21 millones de dólares (más de 63.000 millones de pesos). El proyecto fue impulsado por Emcali para mejorar en el mercado servicios de Internet y datos.



Pero la puesta en marcha del contrato entre Emcali y la firma Level 3 para la canalización subterránea y fibra óptica del cable en un tramo de 160 kilómetros, en la antigua vía a Buenaventura, ha tenido altibajos, pues se esperaba la entrega de la obra en enero de este 2018. En 2014, los trabajos se suspendieron y se retomaron en 2016. En el 2017 se volvieron a suspender hasta marzo de este 2018, cuando se regresó al proyecto.



No obstante, el gerente de las Empresas Municipales de Cali (Emcali), Gustavo Jaramillo, dijo. “Estamos a pocos días de terminar la obra en su totalidad. Hemos tenido mil inconvenientes”. El funcionario sostuvo que se han ido superando escollos con las comunidades.



La entrega la haría el presidente Iván Duque, a finales de este mes.



