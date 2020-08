En norte del Cauca sigue el debate por muertes de tres jóvenes afro

En Puerto Tejada se han vivido dos movilizaciones de allegados de tres jóvenes que han muerto en presuntos actos violentos de uniformados de la Policía. Autoridades dicen que casos están en investigación.

El pasado 5 de agosto Johan Aldair Osorno Valenzuela, mecánico de 21 años, fue llevado a un hospital tras un incidente con la Policía de Puerto Tejada, que lo habría golpeado, dicen allegados. En urgencias les indicaron que el joven presentaba covid-19, diagnóstico que ellos rechazan.

Según Yenny Valenzuela, tía del joven, hacia las 11:50 de la noche recibieron una llamada, donde les contaban que estaba grave. “A Johan Aldair lo tumban de una patada de la moto, mi sobrino les dice que él tiene una malla en el estómago de una cirugía, tras haber sufrido un accidente el año pasado y que no le pegaran más, pero el agente vuelve y le pega. Finalmente, lo dejan herido y murió en el hospital”, contó.



Según el reporte médico, presentaba lesión en el intestino grueso y tenía el tórax lleno de sangre. Pese a dos procedimientos quirúrgicos no resistió.



“Nos dijeron que era sospechoso de covid y no nos lo querían entregar. Mi sobrino nunca tuvo síntomas ni fiebre ni nada, él fue por un trauma que le causó la Policía en el abdomen”, aseguró la tía.



El mayor Óscar Chávez, comandante de la Estación de Policía en Puerto Tejada, indicó que los hechos ocurrieron en el corregimiento de El Hormiguero, sur de Cali, aunque el joven sí residía en el barrio La Esperanza del municipio nortecaucano. Anotó que los casos están bajo investigación.

Hoy en la plenaria del @SenadoGovCo pido JUSTICIA para Anderson Arboleda y para Janner García, dos jóvenes afro que fallecieron en medio de dudosos procedimientos policiales en Puerto Tejada, Cauca.

No más violencia ni estigmatización racial. https://t.co/0eIbwc7PLW

Abro hilo 1/4 pic.twitter.com/17oxiuM2us — Juan Luis Castro C. (@JuanLuisCasCo) June 10, 2020

En otros incidentes murieron Anderson Arboleda de 19 años, quien el pasado 20 de mayo resultó muerto por traumatismos en la cabeza causados, supuestamente, por un patrullero de la Policía con un bolillo; y Janner García, de 22, a quien, según señala su familia, el pasado mes de abril, sin justificación, un policía le quitó la vida con un arma de fuego.



( Le puede interesar: Tamizajes y controles de covid-19 van a unidades residenciales en Cali )

El domingo pasado, allegados realizaron una marcha para pedir 'justicia'. El 12 de junio, ya se había llevado a cabo una movilización similar.