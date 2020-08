Sigue violencia contra líderes: asesinan a indígena Awá y a comunero

En los últimos cuatro meses ascienden a diez los miembros de esa etnia muertos en actos violentos en el departamento de Nariño.



Esta vez el hecho se registró el pasado martes a las 7 de la noche en el resguardo indígena Saunde Guiguay, ubicado en jurisdicción del municipio de Tumaco.

Según la Unidad Indígena del Pueblo, Awá, Unipa, el indígena de 29 años de edad descansaba en su vivienda, cuando fue sorprendido por varios hombres armados que habían llegado en un vehículo y luego ingresaron de manera violenta por la cocina.



“Lo obligaron a salir hacia el patio donde se encontraban privados de su libertad sus familiares quienes presenciaron todo el hecho”, informó la organización indígena.



“La sevicia con que fue asesinado nuestro hermano es aterradora, estos hombres descargaron sin piedad varios disparos en su cuerpo y rostro”, reveló en un comunicado.



Bisbicus se había ganado en su comunidad el reconocimiento como un hombre honorable, tranquilo, amable y colaborador.



Su asesinato se produjo a la altura del kilómetro 92 de la carretera que de Tumaco conduce a la ciudad de Pasto.



De acuerdo con la organización las viviendas que están localizadas a orillas de la vía se han convertido en foco de riesgo y amenaza.



“Por el flujo de movilidad que se presenta en las vías públicas donde habitan nuestras familias indígenas Awá, resulta imposible identificar a cada una de las personas que se desplazan por estas carreteras”, advirtió la Unipa que además denunció que esta clase de hechos generan terror y pánico, por lo que reconoció que no hay garantías para la movilización en la región no obstante la presencia de la Fuerza Pública.



En medio de la emergencia sanitaria por la pandemia del covid-19, el pueblo Awá pone de manifiesto a los Gobiernos Nacional y Departamental la grave crisis humanitaria que se ha desatado en el territorio que se ha convertido en otra pandemia más.



“Exigimos respeto a nuestras familias, jóvenes, niñas y niños, mujeres, ancianos, queremos seguir viviendo en paz en nuestro territorio”, advirtió la organización.



El pasado 28 de julio en el resguardo indígena Ñambí Piedra Verde localizado en el municipio de Barbacoas varios hombres armados habían asesinado casi en las mismas circunstancias al ex gobernador Fabio Alfonso Guanga García, de 33 años de edad, y a Sonia Lorena Bisbicus Ortiz, de 24 años. En este lamentable hecho otros dos indígenas resultaron heridos.



Las autoridades indígenas insistieron una vez más ante la comunidad internacional, la Agencia de las Naciones Unidas, la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo su acompañamiento en el territorio, al igual que reclamaron ayuda en la búsqueda de estrategias efectivas y concertadas, orientadas a frenar el que denominan exterminio que se registra en varios resguardos ubicados en los municipios de Tumaco, Barbacoas y Ricaurte.

Asesinan a líder en Caloto

De otra parte, organizaciones sociales denunciaron el asesinato del líder social Erminso Trochez de 37 años, integrante de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Carmelo en el municipio de Caloto, norte del Cauca.



Según la Red de Derechos Humanos del Suroccidente del país Francisco Isaías Cifuentes, los hechos ocurrieron cerca de las 5:40 de la mañana del pasado miércoles, a escasos metros de la casa del campesino, cuando en compañía de su hijo de 12 años se encontraba ordeñando unas vacas en un corral y hombres armados llegaron y sin mediar palabra, le propinaron tres disparos de arma de fuego, quitándole la vida.



“Varios habitantes del sector al escuchar varios disparos de arma de fuego, se concentraron en el lugar y salieron a buscar a los agresores, pero no los encontraron. Otro grupo de campesinos del sector trasladaron a el defensor de Derechos Humanos, quien se encontraba gravemente herido hacia el centro hospitalario de Caloto en donde por la gravedad de sus heridas, murió”, denuncia la organización.



Sobre el campesino, se conoce que era integrante de la Junta de Acción Comunal de la Vereda El Carmelo y de la Asociación de Trabajadores Pro-Constitución Zonas de Reserva Campesina de Caloto (Astrazonacal) filial de la Federación Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro Cut); de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (Pupsoc), y de la Coordinación Social y Política Marcha Patriótica Cauca.



También era parte de la zona de Reserva Campesina de Caloto y al interior de la Junta de Acción Comunal de El Carmelo, era presidente de parceleros. En el año 2018 fue coordinador municipal de guardia campesina.



“Exigimos que se adelanten las medidas necesarias y conducentes para el esclarecimiento de la verdad frente al homicidio del defensor de Derechos Humanos Erminso Trochez Ilamo, y responsabilidad estatal frente a los derechos a la vida, la libertad, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, familiar y su hogar, a la honra y reputación y al trabajo de los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos”, exige la organización, a través de su comunicado.



De acuerdo a organizaciones sociales, en lo que va corrido del año, en el departamento, al menos 50 líderes y defensores de derechos humanos han sido asesinados.



Mauricio De la Rosa y Michel Romoleroux

Para EL TIEMPO

Pasto y Popayán