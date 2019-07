En Nariño el Eln están reclutando venezolanos: Ejército

Conozca las cinco noticias de la región Pacífico: En Nariño el Eln estaría reclutando venezolanos, según el Ejército; en un 98 por ciento avanza el sistema de acueducto de Mediacanoa, en Yotoco, Valle; abiertas las convocatorias al Premio Compartir al Maestro 2020; Concejales en Nariño a juicio por elección de Personero y llamado de la Policía Ambiental para proteger a las zarigüeyas que huyen del sur de la ciudad.

En Nariño el Eln está reclutando venezolanos: Ejército

El General Nicasio Martínez, comandante del Ejército, dijo que "aprovechan la necesidad. Estamos hablando que casi el 50 por ciento de las personas que ingresan a estos grupos residuales, Eln, son menores". De acuerdo con el oficial, todo indica que desde las filas armadas ilegales de este grupo se aprovechan de la necesidad que presentan los extranjeros, donde ofrecen dinero y comida a cambio de pertenecer a ellos. Los venezolanos serían incorporados a la fuerza o bajo engaños. Por esto el clamor de los migrantes es que las autoridades en todas los niveles, traten esta situación y tomen medidas que protejan a esta comunidad.

Avanza en 98% el sistema de acueducto

de Mediacanoa, en Yotoco, Valle

En el corregimiento de Mediacanoa, en Yotoco, la Gobernación del Valle invirtió 1.700 millones de pesos provenientes del Sistema General de Participaciones para el sistema de acueducto que beneficiará a más de 2.800 habitantes de este sector. La obra avanza en un 98 por ciento por ciento y espera se entregada en los próximos meses, “en Mediacanoa, hemos realizado la bocatoma, el desarenador y la planta de tratamiento de agua potable, al tiempo que hemos optimizado las redes de aducción y conducción”, señaló el gerente de Vallecaucana de Aguas, Moisés Cepeda.

Abiertas las convocatorias al Premio Compartir al Maestro 2020

Hasta el 31 de julio los maestros y rectores del país podrán inscribirse en el Premio Compartir al Maestro 2020, reconocimiento que exalta la labor educativa del país. La Fundación Compartir y sus aliados entregarán para esta versión más de 200 millones de pesos en premios, entre ellos viajes académicos, becas, dinero en efectivo y el reconocimiento de toda Colombia a la labor educativa.



Este año se abrieron dos nuevas categoría, el premio STEM que se refiere a la educación en Ciencias, Tecnología, Matemáticas e Ingeniería no sólo en el nivel universitario sino también en educación básica y media; el premio Educación para la Paz, que adopta el mismo enfoque de formación ciudadana de educación para la paz propuesto por el Ministerio de Educación Nacional en las orientaciones generales para la implementación de la cátedra de la paz, y por el cual el ganador recibirá una pasantía académica en la Universidad de Deusto, entregada por la Fundación SM.

Condiciones y términos para participar

en el 'Premio Compartir al Maestro y al Rector'

1. La propuesta debe tener como mínimo dos años de haber sido implementada.

Quienes se postulen no pueden ser empleados de la Fundación Compartir o de sus compañías subsidiarias o familiares, así como tampoco miembros del panel de expertos y/ del jurado.

2. La propuesta a evaluar no debe tener más de 2000 palabras.

3. Los postulantes no pueden tener en curso alguna investigación disciplinar y/o penal.

4. Los maestros o colectivos de maestros se pueden postular en alguna de las siguientes áreas:

a. Algunas de las once (11) áreas del conocimiento para las cuales el país tiene lineamientos curriculares; o, b. Proyectos pedagógicos STEM; o, c. Prácticas educativas, de aula e institucionales, que promueven una cultura de Paz.

6. Los rectores se pueden postular al Premio Compartir al Rector y al Premio de Educación para la Paz. En todo caso, debe cumplir también con los criterios de Premio Compartir al Rector.

7. Las propuestas de los maestros deben contar con el aval del rector.

8. Un maestro o rector se puede postular en varias ocasiones, pues de hecho el Premio es, en sí mismo, una oportunidad de mejoramiento por la retroalimentación que recibe. Sin embargo, debe cuidar que, para cada nueva postulación, se dé el tiempo para integrar a su práctica las recomendaciones recibidas, y así entonces poder realizar nuevamente la postulación con los nuevos resultados.

Concejales en Nariño, a juicio por elección de Personero

La Procuraduría citó a juicio a once concejales de Policarpa, al noroccidente del departamento de Nariño ya que los ediles cometieron presuntas irregularidades en la elección del Personero como incurrir en falta disciplinaria al presuntamente no haber realizado de manera inmediata, la designación en propiedad del personero y al parecer omitieran el cumplimiento de sus funciones.

Llamado de la Policía Ambiental para proteger

a las zarigüeyas que huyen del sur de la ciudad

Ambientalistas pidieron proteger a las zarigüeyas, que buscarían cambiar de hábitat por las obras que se adelantan en el sur de la ciudad en sectores como el Caney, Valle del Lili, Ciudad 2000 y Capri. La Policía Ambiental hizo un llamado a la ciudadanía de protegerlas ya que ayudan para permanecer en equilibrio el ecosistemas y son controladoras de plagas. Según las denuncias, han sido golpeadas y hasta devoradas. La autoridad ambiental informó que han rescatado a 21 zarigüeyas.



