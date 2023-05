El asesinato de una mujer estremeció a comienzos de este año a sectores del nororiente de Cali. Fue hallada en una vivienda con múltiples señales de violencia.

Ante alertas por una situación extraña en una casa, la patrulla de la Policía llegó hasta una cuadra del barrio Villa del Prado, en la comuna 5, durante la mañana del 5 de enero.



Los uniformados encontraron que la casa estaba solitaria y descubrieron el cadáver de una mujer en una silla. Ella presentaba señales de heridas de arma cortante y contusiones.



Patricia Arroyo apareció muerta en una casa de Cali Foto: Archivo particular

A las mismas horas, los allegados de Yaneth Patricia Arroyo Caicedo, de 60 años, la estaban buscando porque había salido un día antes de su residencia en el barrio La Rivera, en la misma comuna.



Cerca de la casa, ella subió en un taxi, según las indagaciones.



En una búsqueda entre amistades, recorrido por hospitales, los allegados recibieron una llamada de una persona que les conocía y les alertó sobre el cadáver de una mujer similar a Yaneth en la morgue del Instituto de Medicina Legal en Cali.



Los familiares estaban dolidos y asombrados por el crimen. Una amiga comenta que se pensó en una persona que Yaneth le había presentado tiempo atrás a sus allegados, pero con quien habría tomado distancias.



La Policía y la Fiscalía determinaron de quién era la propiedad donde había aparecido muerta la mujer. Pero detallaron que esa casa sería usada por un allegado, con procedencia en Buenaventura.



La víctima también tendría familiares en esa ciudad del Pacífico. Y se habría presentado una relación que estaría rota a la hora de los hechos.



La captura de presunto feminicida fue en Medellín Foto: Policia

Los seguimientos no habían podido dar con ese hombre, Pero a comienzos de semana se realizaba una verificación de datos en un sector del centro de Medellín cuando uniformados encontraron un dato para revisar en una persona.



El coronel José Fonseca, comandante Operativo encargado de la Policía en la capital de Antioquia, dijo que se confirmó que el hombre tenía una orden de captura, al parecer, por feminicidio.



Así, en el cruce de información, se estableció que sería el sospechoso del asesinato,



El general José Daniel Guadrón, comandante de la Policía Cali, había reportado que se disponía de información de cámaras y otras fuentes en la investigación. No sería la primera vez que la víctima estaba en ese sitio.



Los familiares de la mujer han realizado velatones y plantones para pedir que el crimen no quede impune.

