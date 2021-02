En el Valle, un tercer ‘pico’ de la pandemia llegaría en mayo

La esperanza de derrotar la pandemia del covid-19 en Cali y el Valle del Cauca comenzó el 18 de este mes, cuando fue vacunada Sandra Herrera, auxiliar de enfermería de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario del Valle.



Sin embargo, al mismo tiempo que nació la ilusión de vencer el nuevo coronavirus, entre muchos vallecaucanos comenzó un preocupante relajamiento de las medidas de bioseguridad y de autocuidado y se teme la llegada de un nuevo ‘pico’ de la pandemia en mayo próximo.

La advertencia la hizo hace pocos días la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres Ágredo, ante un auditorio conformado por empresarios de la ciudad, en la que ella expuso la situación epidemiológica actual de la capital del Valle.



Consultada por este diario, la funcionaria explicó: “El Instituto Nacional de Salud ha mencionado que no es correcto técnicamente hablar de ‘picos’. Sin embargo, nosotros tenemos todavía una alta proporción de población susceptible y apenas estamos en el inicio de la vacunación. De tal manera que por las aglomeraciones de personas y la entrada de nuevos sectores económicos y el inicio de las clases en los colegios, no podemos descartar del todo un tercer ‘pico’”.



No obstante, al igual que ocurre en el mundo, en Cali hay una tendencia a la disminución de los casos de covid-19, los cuales bajaron casi a la mitad entre enero y febrero de este año. En el Valle del Cauca y Cali los contagios han bajado significativamente. De los mil casos diarios, en promedio, de hace unas semanas se pasó a la mitad y menos.



Para Nayibe Valencia, quien hace parte del equipo de epidemiólogos que asesora a la Secretaria de Salud de Cali, aunque la tasa de transmisión del virus, el Rt, ha descendido (0,65 al 23 de este mes) y la letalidad del mismo se mantiene en niveles internacionales, 2,8 % también al 23 de este mes, hay alerta por el relajamiento de las medidas, pero más por las aglomeraciones.



“Los ‘picos’ se pueden dar por otras dinámicas sociales. En la Navidad vimos que las personas compartían en familia, se reunían. La preocupación son las fechas, momentos especiales. Nos preocupa mucho la próxima Semana Santa y nos tenemos que preparar para eso”, señaló la epidemióloga.

Con respecto al inicio de la vacunación, Valencia resaltó que “muchas personas piensan que la pandemia no sigue porque comenzó la vacunación. Pero para poder hablar de que la vacunación nos puede relajar debemos tener un alto porcentaje de la población vacunada y en Colombia apenas estamos iniciando la vacunación”.



El proceso de inmunización contra el covid-19, como en todo el país, comenzó en Cali con el personal de la salud que está en la primera línea de atención al virus y con los mayores de 80 años.



La semana pasada se vieron las imágenes de una mujer de 103 años de edad que recibió la primera dosis y más médicos inmunizados. Pero la vacunación apenas está empezando. Según la secretaria Torres, en próximos días se recibirán 4.500 biológicos para continuar vacunando a los trabajadores de salud de la primera línea y espera que lleguen más dosis para completar la vacunación del recurso humano sanitario y de los mayores de 80 años.



“En mayores de 80 años tenemos en Cali alrededor de 54.000 personas censadas en bases de datos. De este grupo solamente llevamos vacunados 2.000 personas, así que nos toca completarlo”, manifestó Torres.



En este punto la epidemióloga Valencia recalcó que es importante vacunar las personas mayores de 60 años “ya que son las más susceptibles al virus, porque tienen comorbilidades y son los grupos que se deben proteger para evitar la mortalidad”.



Mientras llegan más vacunas, las siguientes son algunas cifras de la situación epidemiológica actual generada por el covid-19 en Cali.



Por edad y sexo, los casos positivos de covid-19 la distribución es 51,4 % mujeres (70.416) y 48,6 % hombres (66.474), con un promedio de edad general de 41,4 años. Se evidencia que el 34,7 % (47.518) de los afectados son población adulta con edades entre 25 y 39 años.



Durante la semana pasada la afectación en personas de 50 años o más es del 31,8 % lo que corresponde a 43.585 casos. De estos, 23.668 corresponden a personas de 60 años o más, lo que representa un 17,3 % de toda la población afectada y un 54,3% dentro de todas las personas mayores de 50.



Entre la población infantil y adolescente se tiene que el 8,2 % de los casos están en el rango de 0 a 19 años (11.243), y el rango con más casos es el de adolescentes de 15 a 19 años con 4.866 casos que representan el 43,3 % de este segmento de población.



Fernando Umaña Mejía

Corresponsal El Tiempo Cali

