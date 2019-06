En marcha salen versiones de autoría de crimen de niña en Buenaventura

Con vestidos, banderas y globos blancos, miles de bonaverenses expresaron su rechazo por el asesinato de una estudiante, de 11 años, quien apareció atada con una cuerda en una zona de bajamar el domingo pasado.



La alcaldesa Maby Yineth Viera dijo que esta es una expresión de cómo los porteños no quieren la violencia. Las autoridades anunciaron un aumento de la recompensa a 20 millones de pesos.



La ciudad vivía también el duelo entre comerciantes por la muerte dl dueño de un negocio que murió cuando un joven con ezquizofrenia le quitó el arma a un Policía y empezó a disparar, en forma indiscriminada el lunes festivo.

El domingo fue hallada asesinada la niña que solo unas horas antes había sido reportad desaparecida cuando sus parientes cayeron en cuenta que el pasado viernes no llegó desde su casa materna a la de una tía.



Yesenia Quintero dijo que llegó a la casa donde la niña vivía acompañada de su abuela y su progenitora. Y cuando preguntó por 'Taty', como le decían a la niña, le dijeron que había salido para donde ella vive. En esos momentos la familia empezó una búsqueda.

La comunidad de #Buenaventura marcha en rechazo al asesinato de la menor Diana Tatiana Rodríguez y todo acto de violencia que se ha venido presentando en la ciudad. Marchando por la paz y la vida. #NomásViolencia #QueremosPaz pic.twitter.com/BMrHGJIUdx — Cámara de Comercio Buenaventura (@CamaraB_ventura) 4 de junio de 2019

La tía y la abuela de la niña fueron a un Comando de Atención Inmediata (CAI), donde dejaron los datos y una foto. Minutos después las llamaron de esa dependencia para decirles que habían encontrado muerta a una niña en bajamar , donde la identificaron.



La marcha de rechazo se inició a las 2:00 de la tarde desde el colegio de la menor. All{i se indicó que la recompensa para aclarar el crimen se incrementó de 10 a 20 millones de pesos.



Los caminantes, entre ellos estudiantes, llevaban carteles como 'Los niños no se tocan, no se violan no se matan'. En un carro de Bomberos se acompañaba el dueño por la niña.

Comunidad de Buenaventura marcha en señal de rechazo del vil asesinato de Diana Tatiana Rodríguez pic.twitter.com/Q8FiiUx0CT — Soy de Buenaventura (@soydetura) 4 de junio de 2019

De acuerdo con testimonios, un pariente de la menor, se habría presentado a la Policía para decir que no tenía responsabilidad en el hecho violento. Pero ello está pendiente de confirmación.



En Bogotá, el general Óscar Atehortúa, director de la Policía Nacional, durante una rueda de prensa, dijo que esperan en los próximos días expedir la orden de captura de quien habría determinado la muerte.