Tercer caso en 3 meses de ambulancia transportando droga en el Valle

La Policía decomisó más de 17 kilos de marihuana durante un procedimiento de control a una ambulancia en jurisdicción del municipio de Florida, suroriente del Valle del Cauca.

En el carro, que provenía del Cauca, viajaban dos paramédicos, un paciente y un acompañante.



Este es el tercer caso registrado por las autoridades del Valle en el que ambulancias son usadas para transportar droga en los últimos tres meses.



En el procedimiento de requisa que realizaron los uniformados encontraron la marihuana en la maleta de quien supuestamente era el paciente y quien iba a un procedimiento de diálisis.



La Policía precisó que el acompañante del paciente podría enfrentar cargos por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Los dos profesionales de la salud no serían judicializados.

Marihuana en cilindro de gas en motocicleta Foto: Policía Valle

En otro caso similar, las autoridades de Tránsito hallaron, escondidos en un cilindro de gas que era transportado en una motocicleta, 20 kilos de marihuana.



El hallazgo ocurrió en en un operativo de registro y control de la Seccional de Tránsito y Transporte del Valle del Cauca a la altura del peaje de Betania, en la ruta de Palmira a Tuluá.

"Durante el procedimiento el personal uniformado nota un peso no acorde con el peso normal de este elemento, así mismo al manipularlo notan que el gas que debería llevar en su interior, no se mueve como normalmente reacciona esta sustancia, notan que este ciudadano se comporta de manera nerviosa y no responde algunas preguntas con coherencia; una vez verificado que este elemento no contenía gas y no representaba peligrosidad para su manipulación, se procede a abrirlo de forma mecánica usando una herramienta de corte", dice el reporte.



En el interior se encontró la sustancia comprimida y empacada en un plástico, para evitar que se notara el aroma. el hombre fue dejado a disposición de las autoridades competentes y fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario, por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.



