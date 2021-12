Cali está a la espera de la reactivación, tras la apertura del proceso de liquidación judicial de las sociedades Almacenes La 14 S. A. y Calima Desarrollos Inmobiliarios S. A. en locales donde la tradicional cadenas de supermercados ha venido funcionando desde su creación en 1964, es decir, desde hace 57 años.

Esa reactivación la anunció el empresario Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali.



Cinco de las tiendas que pertenecieron a Almacenes La 14, hoy en liquidación, serán operadas por la cadena de supermercados La Montaña, cuyo representante es el empresario.



Este domingo, 5 de diciembre, se hará apertura del nuevo agromercado La Montaña, en la avenida Sexta Norte de la ciudad.



No obstante, a las 2:00 p. m. del sábado hubo una preapertura de este establecimiento donde estuvo la llamada La 14 de la avenida Sexta Norte.



El acuerdo para manejar las cinco instalaciones por parte del empresario Gómez irá inicialmente hasta el 31 de enero del 2024 y existe la posibilidad de extenderse en el caso de que se avance en el proceso de liquidación judicial.



Así lo indicó Gómez. “Es un orgullo continuar con el legado y no dejar morir la marca. Vamos a empezar cuanto antes”, aseguró el empresario.



Los otros cuatro locales están ubicados en la avenida Pasoancho, el centro comercial Cosmocentro, el centro comercial Calima y la sede de Pereira.



La Superintendencia de Sociedades decretó en septiembre la apertura del proceso de liquidación judicial de las sociedades Almacenes La 14 S. A. y Calima Desarrollos Inmobiliarios S. A.



Esta había sido admitida al proceso de reorganización empresarial previsto en la Ley 1116 de 2006, el pasado 11 de febrero de 2021, bajo el supuesto de incapacidad de pago inminente.



No obstante, el 23 de julio de 2021, se conoció la solicitud de la terminación del proceso de reorganización y la apertura del proceso de liquidación judicial, debido a las dificultades que La 14 tenía para operar.



Para llevar a cabo ahora este proceso fue designado como liquidador el abogado Felipe Negret.



Con esta figura, lo que se busca es el mejor aprovechamiento del patrimonio del deudor.



