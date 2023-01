Las vidas del patrullero Carlos Andres Rincon Martínez y la enfermera Carolina Montaño se cruzaron en medio del Paro 2021 en el Paso del Comercio en junio del año pasado.



Al policía lo asesinaron y arrojaron al río Cauca. A ella la mantuvieron detenida 18 meses por ese crimen, pero sostiene que nunca ha agredido a una persona y que prestó primeros auxilios en el paro. El caso irá a juicio.

El 3 de junio de 2021, el patrullero Carlos Andrés Rincón Martínez, padre de un niño, se desplazaba en su moto por la avenida Ciudad de Cali sobre la avenida Ciudad con carrera Primera, a unas cuadras de uno de los sitios de protesta en el Paro 2021.

Carlos Andrés Rincón Martínez. Foto: Policía Nacional

Según la Policía, estaba de de descanso e iba de civil cuando lo interceptaron siete personas que lo obligaron a detenerse. La moto del patrullero fue encontrada quemada en el sector del Paso del Comercio.



Colectivos de jóvenes dicen que no están claros las circunstancias y los motivos de la presencia de Rincón en ese sitio.



Tres días después el cadáver del patrullero, de 33 años, fue hallado en aguas del río Cauca. Presentaba señales de tortura, dicen las autoridades, que iniciaron tareas en busca de responsables.



Tres semanas después, la Fiscalía anunció que “un fiscal de la Seccional Cali, con apoyo de la Sijín de la Policía Nacional, logró identificar y capturar en esa ciudad, entre el 26 y 27 de junio, a cuatro personas que habrían participado tanto en las agresiones, como en el posterior asesinato y desaparición del patrullero”.



“Labores investigativas permitieron identificar a los detenidos como presuntos integrantes de la autodenominada 'Primera línea', del sector del Paso del Comercio en Cali. Quiero informar que continuaremos ahondando en el rol de la autodenominada Primera Línea en Cali y en otros lugares del territorio nacional para determinar presuntas responsabilidades por terrorismo y actos de homicidio”, dijo, entonces, el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa.



La Fiscalía sostiene que los detenidos al verificar que se trataba de un miembro de la Fuerza Pública lo llevaron al sitio conocido como Punto Cero, donde estaba un contenedor y barricada en la vía Cali – Palmira.



Rincón fue golpeado y sufrió heridas de armas blancas y de fuego. Luego su cadáver fue arrojado al río Cauca, donde apareció a la altura de la vereda Las Piles, del municipio de Palmira. Estaba en calzoncillos, con una camisa de estampado azul y blanco, y una sola zapatilla.



La Fiscalía señaló que los agresores sabían que era un Policía y les imputó cargos a los cuatro posibles involucrados, en calidad de coautores, por los delitos de tortura, homicidio agravado; tráfico, fabricación o porte ilegal de armas de fuego, partes o municiones; y desaparición forzada.



La defensa de los jóvenes ha sostenido que no se ha probado la participación de los imputados en el homicidio. También asegura que se trata de la estigmatización a jóvenes de la Primera Línea.

Carolina Montaño, investigada por muerte de policía Carlos Rincón Foto: Hecho en Cali

El 30 de junio de 2021 dos de los cuatro detenidos, uno de ellos la joven, quedaron bajo detención domiciliaria, pero el 5 de octubre de ese año se les dictó la captura en prisión.



La enfermera, hija de un vigilante y una empleada doméstica, es madre de una niña.



En una entrevista al medio de comunicación Hecho en Cali , Montaño contó que se unió a la Misión Médica del Paro porque quiere un mejor país para su hija y todos los colombianos. Que salió a rechazar la Reforma Tributaria, la Laboral y la de pensiones del pasado gobierno de Iván Duque.



Sostiene que su libertad se dio por vencimiento de términos porque la Fiscalía no ha podido demostrar una supuesta responsabilidad en la muerte del policía.



Montaño anota que sigue un juicio y debe prepararse para mostrarle a Colombia que no es responsable y que es víctima de falsos judiciales.



Ante el Juzgado, ella ha repetido que nunca ha cogido un arma de fuego. Ha contado que ese día fue a darse un baño y cenar en una casa cerca del sitio de protesta cuando escuchó ruido y fue hasta el Punto Cero.

Alberto Bejarano Schiess, abogado. Foto: Archivo particular

Montaño narra que allí vio cuando venían varias personas con un hombre y decían que era un policía.



De acuerdo con los relatos, ella les pidió que lo soltaran porque era un asunto grave, pero había mucha exaltación e hicieron un disparo que casi le alcanza un pie. Asegura que fue algo de miedo y que se lo llevaron de allí.



En redes, Alberto Bejarano, abogado defensor de la joven, anunció la orden de libertad y dice que se llegó al vencimiernto de términos porque no se ha podido comprobar nada a los detenidos y se le vulneraron los derechos a una mujer y madre. "Ahora vendrá un juicio y no sera sencillo, pero Carolina es inocente".



Luis Felipe Sánchez, quien estuivo en la cárcel de Villahermosa, también fue dejado en libertad por un juzgado y se sostiene que no tiene relación con los mismos hechos.



Montaño Cuero estuvo en la cárcel de Jamundí, donde hizo ver las dificultades que pasan las mujeres detenidas en ese sitio, donde el asunto empieza por la escasez de agua.



La enfermera recobró la libertad por vencimiento de términos después de 18 meses.

