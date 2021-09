‘Como mujer hay que batallar contra mucha testosterona’: artista freestyle

La noche del sábado 11 de septiembre del 2021 será una fecha que jamás en la vida olvidara la ‘freestyler’ Maribel Camilo Gómez, conocida como Marithea.



Fue el momento exacto que hizo historia en la Red Bull Batalla Colombia, en Bogotá, al convertirse en la primera mujer en ganar este certamen de hip hop y rimas urbanas en el país.



Su memorable victoria en un concurso que era dominado por hombres la atribuye a aspectos como su “tranquilidad mental y actitud un poco relajada” a la hora de darle vida a sus creaciones.



(Le puede interesar: Proyecto de rock caleño que terminó como recuerdo en la capital de la salsa)

Aunque considera que por el hecho de ser mujer hay “ciertos prejuicios y cosas discriminatorias” en el escenario deja todo eso atrás, levanta la cabeza y se concentra en lo que realmente le importa: componer en poco tiempo y a gran velocidad y ganar.



A esto le suma la orientación de la organización del evento por ser más incluyentes y diversos.

Se han hecho muchas apuestas para que el ambiente sea menos hostil y sea más inclusivo FACEBOOK

TWITTER

“Por ejemplo, el evento ya no se llama ‘Batalla de los gallos’, sino Red Bull Batalla, o a la persona que gane no le dan el título de campeón sino de primer lugar. Se han hecho muchas apuestas para que el ambiente sea menos hostil y sea más inclusivo con las chicas que quieran ingresar, peor igual, como mujer se tiene que batallar contra mucha testosterona”, dice la artista caleña de 23 años.



La joven artista también asegura que el evento ha cambiado su lenguaje por uno que llegue a más personas. Por eso explica que: “Las batallas tienen un camino más técnico y ya menos calle. Porque Red Bull nos saca de las calles y nos manda a los escenarios. Como esto se transmitió por Señal Colombia. No se podía hablar de drogas, por ejemplo, no se podía decir ‘Nigga’ (negro), por cuestiones raciales… y ya se va volviendo más para un público general porque buscan un ‘freestyle’ más limpio”.

La cantante caleña fue la mejor calificada ate sus experimentados rivales. Foto: Cesar Melgarejo. EL TIEMPO "Esto se llama rapear y quien mejor que tú lo sabes y no vayas a llorar, porque soy una campeona, en los genes esta, tengo el ganar al nivel celular”, fue una de las rimas memorables que dejó el campeón a lo largo de la noche. Foto: César Melgarejo/ CEET Representante de Cali, Valle del Cauca, Marithea se consagra como la primera mujer en ganar la nacional de Red Bull Batalla Colombia y la primera mujer en representar a Colombia en una final internacional. Para llegar a la definición, la MC venció a Lokillo en primera ronda, derrotó a Alzate en cuartos y superó a Neg en la semifinal. Foto: César Melgarejo/ CEET El DJ y productor bogotano, J Beat fue el dueño de las tornas y el responsable del beat de la Final Nacional de Red Bull Batalla Colombia 2021. Foto: César Melgarejo/ CEET

Para llegar al triunfo se midió a grandes talentos del país, como Lokillo, Alzate, Neg y Airon.



(También lea: La visita de un gato y el amor le traen alivio a una paciente en Cali)



Asegura que una de sus grandes inspiraciones para lograr este título es el MC y ‘freestyler’ vallecaucano Juan Camilo Ballesteros, también conocido como Valles T, considerado como uno de los referentes del país y que ha estado en finales internacionales.

Esto puede ser real y se puede convertir en una profesión FACEBOOK

TWITTER

“Mi influencia son ‘freestylers’, pero el Valles T es el más. Somos de la misma ciudad, nos conocemos hace rato, es el máximo representante de Colombia y fue el que nos mostró a todos que esto puede ser real y se puede convertir en una profesión. Es un ejemplo, un maestro, porque también se me acercó a darme consejos”, cuenta Marithea.



Su logro también lo atribuye al ‘flow’ urbano de barrios como San Judas y Mariano Ramos, donde a pesar de ser de mayoría salsera, el hip hop y lo urbano también tiene un espacio especial.



JOSÉ ANTONIO MINOTA HURTADO

CALI

Más contenido de Colombia

- Enrique Vives pasó su primera noche en una cárcel de Santa Marta



- Invierno e insumos, los problemas de la cosecha cafetera en Antioquia



- Hijo habría pagado a un menor de edad para que asesinara a su padre en Cali