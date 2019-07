En hangar de aeropuerto se acabó paro de taxistas en Cali

En el aeropuerto Alfonso Bonilla de Palmira, el alcalde de Cali, Maurice Armitage, y los taxistas acordaron levantar la protesta que paralizó la capital del Valle.

Anoche, conductores encadenados en la Secretaría de Movilidad empezaban a retirarse tras ese encuentro.

Los manifestantes dicen que no hay control a la piraría ni los carros de plataformas virtuales. Rechazan que se aumenten los dígitos en el pico y placa. Y que se levante la restricción de parrillero mayor de 14 años en las motos. Ellos consideran que se crecerá la actividad de los llamados ‘motorratones’.



El cambio de los taxímetros por aplicaciones móviles es también objeto de reclamos. La Alcaldía aseguró que no implementará dichos programas.



El secretario de Seguridad, Andrés Villamizar, ya había anunciado que si en un mes aumentan los homicidios al circular los parrilleros, la medida volverá a ser decretada.



“Hace seis meses expedimos decreto, amparados en el Código de Policía, con el fin de reducir hurtos y homicidios. Nos comprometimos a evaluar con base en la evidencia”, dijo.



La jornada del miércoles fue intensa ante los bloqueos en las entradas y salidas a Candelaria, Palmira, Yumbo, Buenaventura y Jamundí, Según Duvier Ossa, comandante de la Primera Sección de Agentes de Tránsito, hubo bloqueos fuertes en el sector de Juanchito y en la calle 70 con carreras 7 y 5. “Vamos con niños, esto es el colmo y no es justo”, dijo Rosario Martínez, una pasajera.

Todo arrancó en forma pacífica, pero en la tarde, cerca del estadio Pascual Guerrero a un carro le quebraron el parabrisas. Los taxistas buscaban a los conductores de transporte informal o a los de plataformas.



El tema armó debate electoral. El precandidato a la Alcaldía, Jorge Iván Ospina, considera que levantar la medida del parrillero es irresponsabilidad mayúscula frente al tema de seguridad y movilidad.



Alejandro Eder dijo que “entiendo la necesidad de muchos caleños de transportar a su familia, pero si no existen las condiciones para que todos los ciudadanos estén tranquilos, no podemos levantar el decreto de parrillero hombre”.



Roberto Ortiz dijo que “aunque la moto es el transporte de muchos colombianos de menos recursos, esta decisión puede llevar a tener más inseguridad”.