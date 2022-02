El año de la consolidación de la reactivación económica, tras dos años de pandemia del covid-19, el 2022, coincide con las elecciones al Congreso y presidenciales en Colombia. Esto no es un asunto de poca monta.

En lo anterior coincidieron el economista Jorge Restrepo y el director de estudios económicos y de competitividad de la Cámara de Comercio de Cali (CCC), Carlos Andrés Pérez, quienes fueron los conferencistas del ‘Foro: Perspectivas Económicas 2022’, el cual fue organizado por el diario Portafolio y la CCC, en Cali.



(Puede leer: Apoyo del fondo Valle INN a 2.109 emprendedores para reactivación)



Restrepo, quien es profesor de economía de la Pontificia Universidad Javeriana y director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), afirmó que buena parte de la incertidumbre se ha resuelto, pero se mantiene la incertidumbre electoral, aunque esta no significa mayores niveles de riesgo para la economía del país.



Sobre las elecciones presidenciales, Restrepo precisó que “si Colombia toma una mala decisión en términos de apoyar políticas que no han servido en otros países o que revierten el desarrollo de la economía en los últimos 60 años, podemos estamos estar en una situación de alto riesgo en materia económica y social”.



Restrepo habló en el foro de “errores” que le ha escuchado a varios candidatos, como: “el proteccionismo, lo cual puede darle una estocada al desarrollo económico, aumentar los impuestos de manera exagerada a las empresas, no aumentar los impuestos a la clase media y no responder al descontento social”.



(Le puede interesar: No comparto aborto a 24 semanas porque ya son embriones: Alcalde)



Para el director de estudios económicos de la CCC, el desafío más grande que tiene el Valle en este año y a futuro es la educación. Pérez se lamentó de que el departamento ocupe el último lugar en calidad de la educación básica y media en el país. Pérez agregó que en desempleo juvenil, Cali está en primer lugar. Y son las mujeres, de 14 a 28 años, las más afectadas por la falta de opciones laborales en esta ciudad.



“Tenemos la estructura productiva más diversificada y sofisticada del país y el peor sistema educativo de Colombia. Estamos condenando a niños y a jóvenes a graduarse del colegio para salir a buscar trabajo en una estructura que demanda competencias que ellos no tienen”, sostuvo Pérez.



(Le recomendamos: El feminicidio que habría empezado en cita virtual en Cali)



El analista señaló que “Cali seguirá generando empleos, pero para personas que vienen de otros lugares. Sino atendemos esto ya, nos esperan décadas de frustraciones recurrentes”.

Más noticias de Colombia

Estudiante en Guapi resultó herida por una bala perdida durante un tiroteo

Fuerte temblor de 5.5 grados sacude al norte y centro del país