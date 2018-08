En el Valle se necesitarán 800.000 votos para consulta

La campaña por la Consulta Anticorrupción en el Valle ha estado rodeada de silencio de la maquinaria política, acompañado de rumores por redes.

Socios por el Valle, creado para impulsar el voto responsable, pide que la ciudadanía se pronuncie este domingo frente a siete puntos con los que se pretende prevenir y sancionar actos contra los recursos públicos.



El partido Verde ha liderado el proceso. Catalina Ortiz, representante a la Cámara, espera que la gente decida y no se deje llevar por rumores como que le bajaran el sueldo a los policías.



De 33 comités promotores solo uno es local (Valle dice #7). La tarea consiste en alcanzar unos 800.000 votos y ser claves en la suma de 12 millones necesarios.

Hace menos de dos meses, la Consulta fue avalada en el Congreso por todos los partidos. Pero desde el cambio presidencial hay silencio.



El Presidente dice que la votará pero no se ha visto a los congresistas, diputados o concejales del Centro Democrático con la camiseta puesta. Tampoco a los conservadores.



Los liberales dicen que la corrupción debe combatirse, pero no tienen agenda.



Igual en La U, en la que dirigentes dejaron escapar dudas sobre que algunos de los temas estarían ya en la Ley y que la Consulta no puede utilizarse para reformar la Constitución.



En Cambio Radical enviaron algunos mensajes, pero no hubo reuniones.

La Policía Metropolitana dispondrá 7.800 hombres en 248 puestos de votación en Cali, 35 en Jamundí, 29 en Yumbo, 18 en Candelaria, 10 en Vijes y 8 en La Cumbre.

La Ley seca rige de la 6:00 p.m. del sábado a las 6:00 a.m. del lunes en la capital del Valle. Está prohibido el uso de los celulares, las cámaras fotográficas y de video en los puestos de votación electoral.

Polémica en Nariño

Algunos alcaldes de Nariño “se están haciendo los de los oídos sordos”, declaró el delegado del Registrador Nacional en esta región, Jaime Santander Alvear.



La situación se nota en la Costa Pacífica. Santander dijo que de 64 municipios, cinco administraciones no responden a solicitudes de registradores.



No quiso revelar los nombres de los municipios al señalar que eso es papel de la Procuraduría.



Anotó que en virtud del principio de colaboración armónica entre las entidades del Estado, “obviamente las administraciones municipales no es que pueden, sino que deben colaborar con este proceso electoral”.



Santander Alvear insistió que esa colaboración se puede hacer efectiva en temas como logística, suministro de papelería, transporte de material electoral, entre otros.

A pesar de los inconvenientes en Nariño, la Registraduría adelantó la capacitación con 22.381 personas.



En Nariño 1’116.020 habitantes están habilitados para votar en 3.327 mesas.